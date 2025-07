Presentato ieri Musicamica Liguria Festival presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria alla presenza delle autorità

Presentato ieri Musicamica Liguria Festival Arti e Musica 2025

5° edizione dal 9 luglio al 29 settembre

Rassegna internazionale con artisti affermati e giovani talenti

Da ZITELLO e BACCHETTI a GIOVANI PROMESSE

Al via la 5° edizione di MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL (Arti e Musica), una promettente e ricca rassegna che si sta radicando sul territorio ligure grazie all’esperienza di lunga data di Associazione Musicamica, l’ente organizzativo alle spalle con la direzione artistica di GIOVANNA SAVINO.

Ieri la conferenza stampa di presentazione alla presenza delle autorità presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria. Hanno parlato: l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro, l’Assessore alla Cultura del Comune di Busalla Fabrizio Fazzari, la Consigliera delegata alla Cultura di Città Metropolitana di Genova Laura Repetto e per gli artisti il Maestro Raffaele Cecconi musicista e compositore e il Maestro Andrea Bacchetti pianista di fama internazionale inserito anche nel calendario del festival.

Principalmente improntata sulla musica classica, la rassegna spesso si apre anche verso altri generi quali il jazz, il pop, la musica celtica e quella popolare.

E quest’anno sono 19 le date che si sviluppano dal 9 luglio al 29 settembre distribuite su più località e location d’eccezione che rendono ancora più prestigiosa la rassegna. Fra queste a Genova città ci sono i Palazzi dei Rolli, il Museo d’Arte Orientale Chiossone, Palazzo Spinola, la Sala Royale del Grand Hotel Savoia.

A Santa Margherita Ligure invece i concerti sono ospitati da Villa Durazzo e i suoi Oratori, così come a Sori l’Oratorio di Sant’Erasmo a picco sul mare. Senza poi trascurare l’entroterra con Busalla e la sua bellissima Villa Borzino, famosa per il festival dello Spazio.

Si può dire che Musicamica Liguria Festival sia un vero e proprio viaggio culturale fatto attraverso la musica esaltando i palazzi storici e i luoghi caratteristici del nostro territorio.

Il calendario di questa 5° edizione si apre con un concerto dedicato ai giovani talenti musicali. Si tratta del Recital di pianoforte del vincitore del 29° concorso Rospigliosi Premio Schumann, STIPE PRKALO. Il Festival riserva molto spazio ai giovani musicisti coinvolgendoli nelle attività concertistiche e operistiche.

Anche la Lirica ha un posto di notevole rilevanza infatti nel mese di luglio troviamo i “Giovedì in lirica a Palazzo Reale” con il Don Pasquale di Donizetti, la Boheme di Puccini e Il Barbiere di Siviglia di Rossini che si terranno presso la Sala da Ballo.

Ad anticipare l’evento ci sarà un elegante brindisi sulle terrazze del Palazzo dove ci si può incontrare piacevolmente e conversare in attesa del concerto. Non mancano i nomi importanti del panorama musicale: VINCENZO ZITELLO all’arpa, ANDREA BACCHETTI al pianoforte, PIETRO LOCATTO alla chitarra classica.

SIMONA FERRO, Assessore alla Cultura e Spettacolo – Regione Liguria

“Il Musicamica Liguria Festival taglia il traguardo della quinta edizione e questo è sicuramente un sintomo importante del percorso svolto dalla rassegna, che sta diventando progressivamente un punto di riferimento non solamente a carattere regionale, ma anche nazionale.

Anche quest’anno la qualità della proposta culturale sarà protagonista, con un programma ricco e capace di alternare grandi ospiti più affermati e giovani di talento, dalla musica classica alla musica popolare passando attraverso diversi generi. È un piacere sottolineare la presenza nella nostra regione di iniziative di questo tipo, che puntano a promuovere le bellezze e i luoghi iconici del nostro territorio attraverso l’arte”.

FABRIZIO FAZZARI, Assessore alla Cultura – Comune di Busalla

“A Busalla, il binomio musica e territorio si celebra da oltre un secolo. Villa Borzino, con la sua magnifica “Sala della musica”, è il simbolo di questa lunga tradizione, offrendo da sempre uno spazio ideale per performance di alto livello.

Essere parte di questa rassegna non solo ci inorgoglisce, ma conferma anche il potenziale del nostro entroterra nel proporre eventi culturali di grande impatto e risonanza. Un ringraziamento speciale va a Giovanna Savino, che da anni arricchisce la nostra comunità con la sua straordinaria programmazione musicale.”

ANDREA TURRIN, Consigliere delegato alla Cultura – Comune di Santa Margherita Ligure

“Anche quest’anno, come ormai da oltre 15 anni, l’Amministrazione del Comune di Santa Margherita Ligure è lieta di ospitare Il Santa Festival (di cui alcune date sono inserite nel calendario di MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL) diretto da Giovanna Savino dell’Associazione Musicamica.

Si tratta di 17 concerti che avranno luogo non solo nella prestigiosa Villa Durazzo, ma anche nella adiacente Villa San Giacomo, allo Spazio Aperto di Via dell’Arco e negli oratori cittadini. Un programma che si distingue per la qualità e la varietà dell’offerta musicale.”

GIOVANNA SAVINO, Dir. di Ass. Musicamica e Dir. artistica di Musicamica Liguria Festival:

“Sono estremamente felice dei risultati ottenuti con l’Associazione. Un calendario del genere per me significa tanto e avere nomi come Zitello, Benciolini e Bacchetti è un privilegio. Come lo è avere i giovani talenti che presenteremo. Il percorso che ho voluto fare con Musicamica è proprio questo, portare grandi professionisti affiancandoli ai giovani. Dare spazio ai più meritevoli che desiderano studiare la musica.

Ho creato il concorso “Sono-Spazio” con queste finalità, in collaborazione proprio con il Comune di Busalla. In due anni abbiamo avuto un’affluenza incredibile da tutto il mondo. Ma ciò che è più incredibile è l’altissimo livello di preparazione. Questo mi spinge ancora di più a lavorare sul dopo per questi giovani musicisti. Musicamica Liguria Festival ammetto essere un grande impiego di energie, tempo e soprattutto risorse economiche.

Ma sono felice del risultato e delle magnifiche location che abbiamo, che rendono tutto ancora più magico. Ho un calendario eccellente, ricco e lunghissimo. Tutto in un contesto culturale e storico unico che fa assaporare la musica esaltando le bellezze del nostro territorio. Ringrazio tutti, Regione Liguria, i Comuni (Santa Margherita, Busalla e Sori) e tutte le Associazioni e i responsabili dei luoghi che ci ospiteranno in questa rassegna.”

MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL GODE DEL PATROCINIO DI:

Regione Liguria, i Comuni di Santa Margherita Ligure, Sori, Busalla.

CON IL CONTRIBUTO DI:

Comune di Santa Margherita Ligure, Comune di Busalla

CALENDARIO MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL 2025

LUGLIO

Mercoledì 9 Luglio ore 21:00 / Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure

In collaborazione con l’Associazione Anfossi

RECITAL PIANISTICO DI STIPE PRSKALO

Concerto del vincitore del 29° Concorso Rospigliosi Premio Schumann

Musiche di R. Schumann, L. Van Beethoven, M. Ravel, S. Prokofiev

Lunedì 14 Luglio ore 21:30 / Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure

GIANFRANCO MESSINA – Pianoforte

TETYANA FEDEYJCH – Violino

Musiche di Beethoven, Massenet, Vivaldi, Lehar

Giovedì 17 Luglio ore 20:30 / Palazzo Reale – Genova

GIOVEDI’ IN LIRICA A PALAZZO REALE

G. Donizetti, Scene liriche tratte dal “Don Pasquale”

Venerdì 18 Luglio ore 21:00 / Villa Borzino – Busalla

DUO CEVASCO – VENTO

Vincitrici del Concorso Sono-Spazio Città di Busalla Ed 2024

Giovedì 24 Luglio ore 20:30 / Palazzo Reale – Genova

GIOVEDI’ IN LIRICA A PALAZZO REALE

G. Puccini, scene liriche tratte da “La Boheme”

Mercoledì 30 Luglio ore 21:30 / Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure

LAURA LANZETTI – Pianoforte

GIANLUCA CAMPI – Fisarmonica

ARIANNA MENESINI – Violoncello

“Notturno” – Itinera Mundi

Musiche di Vivaldi, Marcello, Bach, Mozart, Paganini, Dvorak, Brahms, Saint Saens

Giovedì 31 Luglio ore 20:30 / Palazzo Reale Rossini – Genova

GIOVEDI’ IN LIRICA A PALAZZO REALE

G. Rossini, scene tratte da “Il Barbiere di Siviglia”

AGOSTO

Venerdì 1 Agosto ore 21:30 / Villa Durazzo – Santa margherita Ligure

RECITAL PIANISTICO DI FILIPPO ODOBASHI

Vincitore assoluto al 37° Concorso di Albenga

“Schumaniana”

Lunedì 4 Agosto ore 21:30 / Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure

RECITAL PIANISTICO DI CRHISTIAN PASTORINO

Musiche di Schumann, Chopin, Ravel, Liszt

Giovedì 7 agosto Agosto ore 21:00 / Villa Borzino – Busalla

Recital di chitarra di FABRIZIO GIUDICE

Giovedì 14 Agosto ore 21:30 / Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure

ANDREA BACCHETTI – Pianoforte

Carte blanc

Venerdì 22 Agosto ore 21:00 / Villa Borzino – Busalla

CLARISSA CARAFA – Pianoforte / GAIA GAIBAZZI – Clarinetto

Presentazione del nuovo CD

Domenica 31 Agosto ore 21:30 / Oratorio San Bernardo – Santa Margherita Ligure

GIUSEPPE MININ – Tromba / SEBASTIANO ZORZA – Fisarmonica

SETTEMBRE

Sabato 6 Settembre ore 21:00 / Oratorio Sant’Erasmo di Sori

DUO PAUL HINDEMITH

Gian Marco Solarolo – Oboe / Cristina Monti – Pianoforte

Sabato 13 Settembre ore 21:00 / Oratorio Sant’Erasmo di Sori

SAMANTHA SAPIENZA – Soprano / NADIA TESTA – Pianoforte

Sabato 20 Settembre ore 21:00 / Oratorio Sant’Erasmo di Sori

SARA DE SANTIS – Pianoforte

Vincitrice del Concorso Pianistico di Albenga 2023

Categoria “Eccellenze”

Giovedì 25 Settembre ore 21:00 / Palazzo dei Rolli – Genova – Circolo Artistico Tunnel

PIETRO LOCATTO – Chitarra classica

Sabato 27 Settembre ore 19:00 / Palazzo Reale – Genova

VINCENZO ZITELLO – Arpa

Lunedì 29 Settembre ore 21:00 / Oratorio Sant’Erasmo di Sori

CONCERTO PER SOPRANO E ARPA

ASSOCIAZIONE MUSICAMICA:

non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale soprattutto tra i giovani. Organizza manifestazioni, concerti ed eventi culturali promuovendo ogni forma d’arte.

Ha ideato rassegne e concorsi che da anni hanno valorizzato il territorio e offerto musica di qualità attraverso professionisti di rilievo internazionale, locali e promesse. Aperta sempre a nuove iniziative intraprende collaborazioni con Comuni, associazioni, enti e chiunque possa con lei fare rete per ampliare la sua idea di musica come cultura, storia, bellezza, crescita personale e condivisione.

Nel 2009, con la vincita del bando indetto dal Comune di Santa Margherita Ligure per la presentazione “DEL MIGLIOR PROGETTO MUSICALE”, inizia la collaborazione con lo stesso Comune e la Società Progetto di Villa Durazzo con la nascita dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale e SANTA FESTIVAL, SANTA FESTIVAL WINTER, SANTA FESTIVAL SPRING: rassegne di Concerti di classica, lirica, Jazz che raggiungono la cinquantina di rappresentazioni l’anno (oggi alla XVI edizione).

I CORSI DI PERFEZIONAMENTO, attivi tutto l’anno, hanno portato a Santa Margherita un incremento artistico musicale altissimo con il coinvolgimento di musicisti di chiara fama, seguiti da giovani studenti provenienti da molti paesi del mondo. Dalla volontà di coinvolgere sempre di più i giovani, nel 1998 nasce IL CORSO ESTIVO DI MUSICA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE E LICEI AD INDIRIZZO MUSICALE, ora alla VII edizione. Il Corso ha lo scopo di sensibilizzare i giovani musicisti allo studio della musica, ma soprattutto attraverso la musica d’insieme promuovere la socializzazione.

Si tratta di studio e vacanza al mare dove tutti i ragazzi condividono lo stesso progetto, ricco di eventi musicali. Nel 2024, a Genova Busalla presso la Sala Della Musica di VILLA BORZINO nasce il Concorso Internazionale di Musica Città di Busalla “SONO-SPAZIO”, aperto ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Oggi alla II edizione vanta la partecipazione di numerosi studenti di altissimo livello. I vincitori, oltre a ricevere una borsa di studio, vengono inseriti nell’attività concertistica di Musicamica Liguria Festival. Le borse di studio sono sponsorizzate da Città Metropolitana di Genova e Coop Liguria.

GIOVANNA SAVINO:

flautista genovese, vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, fondatrice e Direttrice di Associazione Musicamica attiva nell’ambito di organizzazione eventi musicali, culturali e concorsi, docente di flauto. Continua la sua attività concertistica.

Contatti Associazione Musicamica:

3396531632 / ass.musicamica.ge@gmail.com / www.giovannasavino.it