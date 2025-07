La Vetrina di Danza di Varazze vi aspetta sabato 5 alle 21.30 con il Galà finale, in collaborazione con Studiodanza ssdarl e molte scuole

La Vetrina di Danza di Varazze vi aspetta sabato 5 alle 21.30 con il Galà finale ed è lieto di presentare la 26ª edizione della Vetrina di Danza, un appuntamento imperdibile che celebra l’arte coreutica in tutte le sue forme, coinvolgendo artisti, scuole e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’evento si svolgerà nella splendida cornice del Giardino delle Boschine, spazio che negli anni si è trasformato in un palcoscenico naturale capace di esaltare la magia della danza sotto le stelle.

Il programma si apre sabato 5 luglio alle ore 21.30 con il Galà finale dello stage, una serata di grande impatto scenico che vedrà protagoniste numerose scuole affiliate ad AssoDanza Italia. In questa occasione sarà consegnato il Premio PalcoscenicoDanza 2025, prestigioso riconoscimento assegnato a personalità di rilievo nel panorama internazionale della danza.

Quest’anno il premio sarà conferito a Joseph Ruiz, danzatore e coreografo dell’Opéra di Parigi, per il suo contributo straordinario allo sviluppo e alla diffusione dell’arte coreutica in ambito europeo e mondiale.

La rassegna prosegue domenica 6 luglio, sempre alle ore 21.30, con lo spettacolo “Il Lupo e… Pierino”, messa in scena originale e coinvolgente firmata da Studiodanza ssdarl. Lo spettacolo propone una rivisitazione in chiave contemporanea della celebre fiaba musicale di Prokof’ev, fondendo narrazione, movimento e suggestioni visive in una coreografia che saprà incantare spettatori di tutte le età. La prima serata sarà introdotta da Anna Bruzzone e la seconda da Luca Cerati.

A garantire la coerenza e la qualità artistica dell’intero progetto è la direzione artistica di Giovanna Badano, anima e motore della manifestazione, da sempre impegnata nella promozione della danza come linguaggio universale di espressione, emozione e cultura.

La Vetrina di Danza di Varazze non è solo un festival, ma un’occasione d’incontro, di crescita e di confronto per giovani talenti, professionisti e pubblico. Un’esperienza immersiva in un contesto suggestivo, dove la passione per la danza si traduce in spettacolo, bellezza e partecipazione collettiva.

Evento gratuito.