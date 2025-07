ARPAL conferma l’allerta gialla per temporali

A Levante proroga fino alle 5 di lunedì 7 luglio. Instabilità atmosferica sulla Liguria: prorogata l’allerta su zone C ed E

La situazione meteorologica sulla Liguria continua a essere instabile. ARPAL ha confermato per oggi, domenica 6 luglio, lo stato di allerta gialla per temporali, con una proroga fino alle 5 del mattino di lunedì 7 luglio nelle zone C ed E, che comprendono il Levante ligure. Per le zone B e D, l’allerta resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, con la zona D entrata in fase di attenzione alle ore 17.

Temporali intensi al largo di Sestri Levante, piogge moderate sulla terraferma

La cella temporalesca più intensa della giornata si è sviluppata di fronte a Sestri Levante, dove da ore insiste sul mare aperto. Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate in mare, mentre sulla terraferma si sono registrati valori orari moderati, con una punta massima di 18,2 mm. Altri rovesci si stanno verificando anche tra Genova e il primo entroterra.

Atteso un nuovo fronte temporalesco nel pomeriggio: rischio grandinate e colpi di vento

Un nuovo passaggio perturbato è atteso a partire dal tardo pomeriggio, quando transiterà sulla Liguria un fronte freddo più organizzato. Si prevede un’intensificazione dei fenomeni, con piogge diffuse e temporali localizzati che potrebbero provocare disagi soprattutto nei rii minori e piccoli bacini. Il peggioramento potrebbe essere accompagnato da forti raffiche di vento e grandinate di grandi dimensioni.

Mareggiata confermata e in arrivo un calo delle temperature

Confermato anche l’arrivo di una mareggiata lungo tutte le coste liguri, che sarà seguita da un abbassamento delle temperature. Questo porterà una tregua al caldo estremo degli ultimi giorni, offrendo un sollievo temporaneo alla popolazione. In serata è previsto il transito di un secondo fronte perturbato, i cui effetti saranno valutati da ARPAL con il bollettino aggiornato di lunedì mattina.

Qui l’avviso meteorologico completo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).

