Regione Liguria, il varazzino Bozzano nuovo capogruppo Lista Toti

E’ il consigliere regionale Alessandro Bozzano (ex sindaco di Varazze) il nuovo capogruppo della Lista Toti in Regione Liguria dopo le dimissioni a sorpresa da capogruppo regionale del savonese Angelo Vaccarezza (che al momento rimane nella Lista Toti, anche se molti indicano che andrà in Forza Italia).

Lo ha annunciato ieri sera il governatore Giovanni Toti, leader del partito “Cambiamo! Con Toti presidente”, al termine di un incontro con i consiglieri e gli amministratori che rappresentano la sua lista civica.

Durante la riunione è stato inoltre deciso che la deputata genovese Ilaria Cavo sostituirà Vaccarezza nel ruolo di coordinatrice e portavoce regionale.

“Nell’incontro – hanno spiegato dalla Lista Toti – è stato sottolineato come Giovanni Boitano abbia fatto e continuerà a fare un ottimo lavoro da vice capogruppo, ma è stato condiviso il fatto che la provincia di Savona debba continuare ad avere una rappresentanza importante in seno alle istituzioni della Liguria, quale è ad esempio il ruolo di capogruppo del primo gruppo consiliare della maggioranza politica.

Si tratta di un dovuto gesto di attenzione al territorio, oltre al fatto che Alessandro Bozzano è sicuramente uno dei consiglieri che è stato, come altri, molto attivo nel corso di questa legislatura e potrà prendere ovviamente quell’eredità con soddisfazione di tutti e soprattutto con grande stima di tutti i colleghi che si sono espressi a suo favore.

È stato valutato che Angelo Vaccarezza non possa continuare a fare il coordinatore regionale di una lista da cui si è dimesso come capogruppo.

Anche per questo, con un ragionamento ampiamente condiviso da tutti e per non sovrapporre ruoli anche in vista delle prossime elezioni amministrative, si è deciso che sia l’onorevole Ilaria Cavo ad assumere le funzioni di coordinamento della lista, insieme ovviamente ai coordinatori provinciali del movimento che sono tutti confermati nei loro ruoli.

I ruoli di coordinatore e di portavoce della lista sono stati quindi affidati a Ilaria Cavo che, essendo una parlamentare, ovviamente può guardare all’intera regione senza concentrarsi su un unico collegio come può capitare a un consigliere o a un assessore. Può avere una visione d’insieme e, partecipando come vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico per il gruppo di Noi Moderati a Roma, potrà tenere anche i contatti con il sistema parlamentare di governo nazionale del paese e coordinare le eventuali attività della formazione politica nel nostro territorio”.