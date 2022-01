Nuovo intervento di pulizia del torrente in località Corticella nel Comune di Recco.

Completato l’intervento di pulizia nell’alveo torrente Recco, in località Corticella. Torrente che attraversa la parte alta del territorio comunale al confine con il Comune di Avegno. Sono interventi in continuità con quanto realizzato l’estate 2021, cioè la pulizia e la bonifica della parte bassa del torrente e di alcuni rivi laterali. Le operazioni hanno richiesto anche la movimentazione di terra per risanare forti problemi di erosione.

Questo torrente presenta delle pericolosità, in caso di forti piogge? Chiediamo al sindaco di Recco Carlo Gandolfo.

«Su questo tratto del torrente, proprio negli ultimi giorni, abbiamo avviato un progetto con richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza dell’argine e dell’alveo colpiti da una forte erosione». Con queste parole il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo spiegano gli ultimi interventi.

Abbinata a questa attività, inoltre, è stato avviato un intervento di canalizzazione delle acque bianche nella zona di Verzemma, dove nei giorni scorsi si è verificato un cedimento del terreno.

Quali interventi di pulizia sono stati fatti per la zona Collodari? Chiediamo all’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.

«La frana è stata sistemata e abbiamo colto l'occasione per pulire le canalizzazioni in zona Collodari, in via della Né e in altre strade frazionali, eliminando le criticità dovute alle recenti piogge». Concludono il sindaco Gandolfo e l'assessore Peragallo.