Rapina fuori discoteche Versilia: presi tre 20enni di Genova e Pavia

Tre giovani, età tra i 18 e i 20 anni, residenti nelle province di Genova e Pavia, ieri sono stati denunciati dalla Polizia quali presunti autori di una rapina ai danni di un ventenne di Lucca avvenuta l’estate scorsa, la notte del 15 luglio, a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

L’aggressione avvenne nel tratto di lungomare compreso tra le discoteche Seven Apples e La Bussola.

La vittima stava pedalando sulla pista ciclabile quando fu bloccato da tre giovani e percosso “approfittando della consueta folla di persone che staziona di fronte ai locali durante il fine settimana nel periodo estivo, e che i rei hanno usato per agire, paradossalmente indisturbati, confondendosi tra le persone presenti”.

Al ventenne lucchese fu strappata la collana d’oro che aveva al collo e rubato il telefono cellulare che teneva in tasca.

Poi i tre aggressori scapparono “sempre approfittando della confusione”.

Gli agenti della Volante del commissariato di Forte dei Marmi, intervenuti sul posto, grazie alle testimonianze della vittima e dei presenti, ha raccolto i primi elementi utili per individuare i responsabili, che, con le successive indagini svolte, sono stati poi denunciati per rapina, furto con strappo e lesione dolosa in concorso.