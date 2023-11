Il Natale arriva ad Isoverde

Nel cuore dell’entroterra ligure, dove il mare strizza l’occhio al Piemonte, nella cittadina di Isoverde, l’aria natalizia arriva già il 25 novembre.

Una giornata di festa con mercatini natalizi che vedono oltre sessanta espositori di artigianato locale pronti a proporre un’idea regalo originale e particolare, con moltissime attività di animazione per grandi e piccini.

Dalla passeggiata in pony al suono delle cornamuse passando per gli stand gastronomici, un evento che ha le carte in regola per garantire a tutti una giornata interessante.

A partire dalle ore 10.00 fino alle 19.30 si potrà gustare l’arrivo della festa più amata da tutti, nel cuore del borgo di Isoverde, presso il parco giochi. Roberto Polleri