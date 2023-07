Prosegue l’Operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera di Savona

Prosegue l’attività estiva della Capitaneria di Porto di Savona con l’operazione “Mare Sicuro 2023” che ha visto impiegato, anche nella settimana appena trascorsa, il personale della Guardia Costiera.

I militari hanno operato lungo tutto il litorale savonese con pattuglie a terra ed a bordo di mezzi nautici per la vigilanza delle coste e del mare, in particolare della zona a ridosso della fascia di balneazione.

I controlli svolti in mare, la cui principale finalità è quella di natura preventiva. Con il fine di individuare i comportamenti illeciti ed evitarne la possibile reiterazione, sono stati destinati ad accertare la regolarità della documentazione di bordo, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti, nonché dei titoli abilitativi al comando di unità da diporto.

In tema di emergenze in mare, si è registrata una situazione abbastanza tranquilla. Alcuni gli interventi effettuati dai mezzi navali della Guardia Costiera in occasione di bagnati che, una volta allontanatisi dalla battigia, hanno incontrato difficoltà a riguadagnare la riva.

Nella giornate di giovedì e sabato scorso, alcune imbarcazioni a vela (compreso un catamarano), a causa dell’intenso vento presente nella rada di Vado Ligure, si sono rovesciate.

In entrambe le giornate è stato disposto l’immediato intervento dei militari di Savona ma fortunatamente dette situazioni di emergenza si sono positivamente risolte prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso e senza alcun danno per i diportisti.

Nell’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei bagnanti sono stati ispezionati 15 stabilimenti balneari e sono state elevate 3 sanzioni amministrative per un importo totale di circa 3098,00€, per varie inosservanze dell’Ordinanza balneare in vigore nel Compartimento Marittimo di Savona.

Nel campo del controllo della filiera della pesca e della tutela della salute del consumatore, invece, presso un’attività di ristorazione, sita all’interno di uno stabilimento balneare, è stato accertato un tentativo di frode commercial. Qui veniva servito pesce congelato senza essere riportato sui menù lo stato fisico del prodotto utilizzato per la preparazione delle pietanze. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Presso altro ristoratore è stata accertata la presenza di prodotto ittico non tracciato. Il prodotto in questione è stato posto sotto sequestro amministrativo ed il titolare è stato sanzionato con un’ammenda da 1500,00€.

Si ricorda che per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti i bagnanti sulle principali regole prudenziali da rispettare per una fruizione sicura del mare e delle spiagge. In particolare sulla necessità di entrare gradualmente in acqua dopo una lunga esposizione al sole, nonché di prestare particolare attenzione alle condizioni del mare, evitando di fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa o con mare agitato e raffiche di vento.

Non può infatti sottacersi come comportamenti imprudenti, oltre a produrre effetti letali, mettano a repentaglio la vita di che presta soccorso, sia per obbligo di servizio che per spirito di altruismo.