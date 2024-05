La Festa dello Sport compie 20 anni

nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport, presentazione calendario Lunedì 20 Palazzo Tursi Genova

La Festa dello Sport compie 20 anni. Siamo lieti di invitarvi alla presentazione della 20° Festa dello Sport, il più importante evento di promozione dello sport per tutte le età e le abilità in Liguria.

Sarà una edizione speciale con tante novità, alcuni speciali momenti dedicati a Genova 2024, una “anteprima” delle Olimpiadi di Parigi 2024 e la presenza delle Mascotte di Milano Cortina 2026. Festeggeremo i 25 anni di Stelle nello Sport con una speciale installazione e uno show sul palco domenica pomeriggio.

La Festa dello Sport avrà la Fondazione Gigi Ghirotti come charity partner e in tutti gli eventi saranno raccolti fondi per l’attività guidata dal Prof. Henriquet.

Vi aspettiamo lunedì prossimo, 20 maggio, a Palazzo Tursi per alzare il sipario sulle tre giornate straordinarie che animeranno il Porto Antico dal 24 al 26 maggio.