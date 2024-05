Le cure palliative, venerdi 17 evento della Gigi Ghirotti

Evento gratuito di Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS rivolto a operatori, volontari e cittadinanza

L”appintamento è per venerdi 17 dalle ore 16:30 alle 18 in Viale Brigata Bisagno 2 a Genova per la sensibilizzazione e diffusione della cultura delle cure palliative.

Le Cure Palliative consistono nell’insieme degli interventi terapeutici e assistenziali

generali per il malato. Nel contempo l’aiuto psicologico e sociale al suo nucleo familiare.

Le Cure Palliative sono finalizzate a cure sanitarie, psicologiche e sociali di pazienti con malattie generalmente non guaribili ma in necessità assistenziali di più o meno lunga durata.

Le cure palliative si occupano soprattutto del controllo del dolore in tutti i suoi aspetti fisici e psicologici e di ogni altro sintomo causa di sofferenza al fine di garantire la migliore qualità della vita. La sofferenza ha più dimensioni, fisica, ma anche emozionale, psicologica, sociale; ognuna richiede risposte il più possibile adeguate.

Per la vastità dei problemi connessi a queste situazioni, con i rilevanti riflessi che ricadono sull’intera famiglia, si considera particolarmente importante estendere gli interventi al di là della sfera tecnico-sanitaria.

La Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone che necessitano di cure palliative: a domicilio e in due hospice La fondazione è parzialmente finanziata grazie a convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. Più della metà delle risorse proviene però da donazioni private e da eventi di raccolta fondi. Marcello Di Meglio