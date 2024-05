Alassio, Albenga e Loano: i bambini in festa con Bastapoco

Sessanta gli ospiti della onlus Bastapoco accolti all' Hotel Solemare di Albenga

Ospitare bambini e ragazzi in cura oncologica per due fine settimana all’anno: è questo il generoso obiettivo di un gruppo di volontari ingauni che prestano il proprio servizio alla associazione Bastapoco onlus di Albenga.

“Fino a quest’anno – ci spiega il presidente Mario Baruchello- per dieci anni abbiamo accolto bambini e ragazzi che stanno seguendo cure oncologiche presso tre strutture con le quali siamo in diretto contatto nell’ambito del progetto Giada. Da quest’anno invece abbiamo deciso di organizzare, oltre al tradizionale fine settimana di primavera, anche un altro soggiorno nel mese di dicembre”.

Ventiquattro tra bambini e ragazzi, dai 3 anni agli undici anni, accompagnati da genitori e fratelli, sono stati ospitati gratuitamente all’Hotel Solemare di Albenga insieme ai loro educatori ed ai volontari della Croce Rossa che li hanno scortati fino ad Albenga dalle tre rispettive sedi di partenza: il “Gaslini” di Genova, l’ Ospedale “Maria Vittoria” di Torino ed il “Monzino” di Milano. Sessanta in tutto le persone ospitate.

I bambini, che hanno vissuto tre giorni felici, non erano soltanto italiani, ma anche stranieri, provenienti da Ucraina, Kazakistan, Moldavia, Venezuela ed Ecuador. “Abbiamo avuto- conclude Barucchello- in questi tre giorni tanto aiuto anche da molti privati e cittadini e grande disponibilità sia a Loano che ad Alassio.

A Loano i bambini hanno visitato il paese con il trenino e sono stati accolti da volontari ed animatori, dal Comune, dal Circolo nautico, dall’associazione Vecchia Loano, dall’ Associazione Pescatori Spotivi La Bussola, dalla Compagnia dei 4 saggi, dai fratelli Puppo, e nella sede del Comitato che organizza il famoso “Carnevaloa” dove hanno potuto ammirare i carri e molti volontari in costume.

Ad Alassio anche qui hanno fatto il giro del paese in trenino, accolti da animatori e volontari e visitato il porticciolo accolti dalla Marina di Alassio, dal Cnam Circolo Nautico e Comune”.

L’associazione Bastapoco onlus ha sede ad Albenga in via Don Isola, 7. Per avere maggiori informazioni sulle molteplici iniziative di questa benemerita associazione è possibile visitare la pagina FB oppure il sito www.bastapocoodv.it. Claudio Almanzi