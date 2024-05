Presidente f.f. Piana: maggioranza compatta, avanti per rispetto dei liguri

“La maggioranza è compatta, decisa a portare avanti il lavoro e gli impegni presi. Bloccare opere che rappresentano un’occasione storica di sviluppo per la regione e l’Italia sarebbe un autogol clamoroso per qualsiasi parte politica. Consentiranno alla Liguria di superare i limiti strutturali del suo territorio”.

Lo ha dichiarato oggi, a margine del consiglio regionale, il presidente facente funzioni di Regione Liguria Alessandro Piana (Lega).

“E’ impensabile – ha spiegato Piana – in un Paese libero e democratico lasciare tutto in sospeso, senza dimenticare che per la nostra Costituzione vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio.

Mi pare che la minoranza con un discussione molto pacata non ci chieda una dimissione, ma di scappare. Noi non scapperemo per rispetto dei liguri tutti, del presidente e degli inquirenti.

I risultati della Giunta poi sono innegabili, parlano i dati. Dal 2021 il pil pro capite ligure è costantemente cresciuto superando la media nazionale e ponendo la Liguria al secondo posto per incremento. Siamo tra le prime cinque regioni d’Italia per crescita dell’occupazione oltre ai ben noti risultati record per il turismo. La crescita non lascia indietro nessuno, basti citare ad esempio le risorse stanziate per gli asili nido e gli sconti sui trasporti pubblici.

Costante l’attenzione all’ambiente, proprio oggi registriamo la riconferma della Liguria ai vertici della classifica sulle bandiere blu”.