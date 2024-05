Città europee, ecco quelle che si raggiungono più rapidamente

Viaggiare in giornata è sicuramente un aspetto che piace a tante persone, soprattutto perché permette di evitare di prenotare un hotel per la notte e ammortizza notevolmente le spese. Le nuove statistiche a riguardo parlano chiaro: almeno il 64% degli inglesi ha ammesso di voler fare più viaggi di un giorno nel corso dell’anno.

E non è un caso che si tratti di un trend diffuso un po’ in tutta Europa, che sta coinvolgendo anche gli italiani. E le destinazioni per un giorno di vacanza sono numerose, soprattutto quelle che riescono a combinare una certa vicinanza con una spesa decisamente limitata. Come si può approfondire grazie a una ricerca pubblicata sul blog del casino live di Betway, ci sono diverse città europee molto interessanti e facilmente raggiungibili.

Slovenia e Belgio

Non c’è dubbio che il fascino di una città europea sia direttamente proporzionale alle attrazioni che è in grado di offrire e alla storia che ha alle spalle. Da questo punto di vista, Lubiana non ha certamente nulla in meno rispetto a tante altre capitali europee. Il fascino è quello tipico dell’Europa centrale, con una componente tipicamente medievale in cui abbondano ponti e strade a mo’ di labirinto. Lubiana è una città da godersi e da visitare con il bel tempo, dato che ci sono tante attrattive all’aperto, tra piazze e vivaci caffè. Facilmente raggiungibile anche in auto, dato che si trova a solamente un’ora di strada rispetto a Trieste.

Tante le destinazioni interessante che si possono trovare anche in Belgio. Non ci sono solamente Bruges e Bruxelles, che sono probabilmente le due città più conosciute. Perché non pensare, per una vacanza in giornata, anche a Gand e a Gent. Entrambe le città, infatti, sono in grado di rivelarsi veramente affascinanti sotto ogni punto di vista. A Gand, ad esempio, si potrà apprezzare la presenza di tanti palazzi realizzati con lo stile architettonico tipico fiammingo. Numerosi anche i luoghi di tendenza da visitare a Gand, come ad esempio il ben noto Cycle Cafè Bidon.

La bellezza di Praga

Impossibile non innamorarsi di Praga. La capitale della Repubblica Ceca è senza ombra di dubbio la città europea più adatta per una vacanza in giornata. Ci sono tanti aspetti che, combinati fra loro, rendono Praga una meta veramente affascinante e anche molto conveniente. Prima di tutto la distanza, dal momento che con un’ora e mezza di volo all’incirca dall’aeroporto di Malpensa è pochissimo. Poi c’è anche l’aspetto economico, dal momento che utilizzare i trasporti pubblici a Praga costa pochissimo. Stesso discorso quando si tratta di organizzare un pranzo o una cena al ristorante. I prezzi nella capitale della Repubblica Ceca sono decisamente alla portata di tutti. Basti pensare che ci vogliono poco meno di 8 euro per un pasto completo.

Perché le vacanze brevi hanno tanti benefici

Diverse ricerche hanno messo in evidenza come un segreto della felicità possa essere proprio quello di godersi più di frequente delle vacanze brevi, quindi anche solamente di un giorno, ma che sia intense. Insomma, organizzare una mini vacanza fa molto bene anche alla salute, visto che porta in dote gratificazione e anche tanto entusiasmo a tutti i componenti della famiglia.

Rispetto a una vacanza lunga, in cui i giorni i primi giorni risultano essere vissuti con sempre maggiore entusiasmo ed eccitazione rispetto agli ultimi, la vacanza che dura un giorno, oppure solamente un weekend, permette di godersi con il medesimo livello di entusiasmo tutta l’esperienza. Una ricarica di energia che ci vuole e che permette di affrontare molto meglio anche le successive normali attività della quotidianità, sia che si tratti di lavoro sia coinvolgano la famiglia.