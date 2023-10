Parkour a Chiavari, 13enne batte la schiena: grave al Gaslini

Un 13enne oggi pomeriggio è caduto mentre stava praticando il “parkour” a Villa Rocca a Chiavari e si è ferito gravemente alla schiena.

Il giovane stava praticando la disciplina sportiva urbana, che consiste nell’abilità di compiere un percorso partendo da un punto A e arrivando a un punto B, superando qualsiasi genere di ostacolo in maniera veloce con salti e acrobazie spettacolari.

Soccorso dai sanitari del 118, il minorenne il ragazzo è stato stabilizzato per il grave trauma alla schiena e trasportato in elicottero al Gaslini di Genova Quarto in codice rosso.

Per fortuna non risulta in pericolo di vita.