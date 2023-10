Sestri Ponente, prende a calci cassonetto. Vetro ferisce neonato

Un neonato di tre mesi oggi è rimasto ferito in modo lieve dopo che un pregiudicato, con problemi psichiatrici e in stato di ebrezza alcolica, ha cominciato a colpire e rovesciare bidoni della spazzatura in via Travi a Sestri Ponente, lanciando pure delle bottiglie.

Per fortuna, il bimbo ha riportato soltanto un graffio, ma le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori.

Il piccolo era in braccio alla mamma quando un pezzo di vetro lo ha preso di striscio.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, poliziotti e sanitari del 118. Nel parapiglia è stato danneggiato anche un furgone dell’Amt.

Il pregiudicato è stato bloccato dalle Forze dell’ordine e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per il TSO, dove è piantonato dagli agenti di Polizia.