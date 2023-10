Fiore Parrucchieri, top secret la location del nuovo negozio

C’è nell’aria qualcosa di nuovo per quanto riguarda l’ambiente dei coiffeurs a Genova.

La novità, per il momento top secret, riguarderebbe un noto parrucchiere genovese tutt’altro che nuovo a situazioni del genere.

Lo abbiamo conosciuto nelle sue varie evoluzioni, non ultima la “versione 3.0” nel 2019.

Poi il periodo Covid che ha dato una mazzata terribile al settore. Poi la versione 4.0 e ora?

La resilienza e la voglia di resistere, sono insite nel dna di questo professionista che, questa volta, pare abbia deciso di superare se stesso.

Ci sono, infatti, voci, di un “ritorno alla grande” con un negozio nuovo e del tutto “speciale” in una delle vie primarie del centro… del vecchio “quadrilatero”, giusto per spoilerare.

La storia di Gaetano Fiore è semplice ma che ti appassiona. Ha iniziato da piccolo come garzone di bottega. Come dice lui “la passione per il mio lavoro l’ho avuta fin da ragazzino”. Poi l’arrivo a Genova, l’apertura della sua attività che ha portato lustro e creatività nel settore e nella nostra città un guizzo, un non so che di frizzante.

Un crescendo, il posizionamento vincente in via Fieschi. Ora, con determinazione, un nuovo atto d’imprenditorialità con l’apertura di un nuovo negozio… L’impressione è che ne vedremo delle belle.