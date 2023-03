Pallavolo – Lunezia aritmeticamente salvo

Sarzana – Terza vittoria, peraltro molto netta, su 3 gare del Lunezia Volley nei playout di Serie C ligure femminile e sarzanesi matematicamente salve dalla retrocessione.

Per la cronaca: nel Lunezia al palleggio la Menconi (rilevata dalla Evangelisti nell’ultimo mezzo set) con la Lupi in diagonale, Quartieri e Bencaster al centro, Giangreco e Caruso di banda dove si sono viste pure la Maltana e la Benettini con la Mozzachiodi libero.

Al Palabologna la Virtus ha schierato da parte sua la Marchetto in costruzione con la Pedemonti e per un pochino la Cravea opposto, la Nicoletti e la Borossi in mezzo dove s’è vista pure la Bistolfi, all’ala la Ivaldo e la Molari un paio di volte rilevata dalla Buscaglia con la Grosso libero.

Questi poi gli altri risultati nel turno…Audace Gaiazza Valverde Campomorone-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0, Grafiche Amadeo San Remo-Futura Ceparana 1-3, Normac Vgp Sestri Ponente-Paladonbosco Genova 1-3.

Ne consegue una classifica che vede le biancoblu letteralmente in fuga; Lunezia Volley punti 25, Grafice Amadeo S. Remo 21, Futura Ceparana 20, Virtus Sestri 17, Audace Campomorone Gaiazza V. 7, Normac Vgp S. e Paladonbosco Ge 6, Tigullio Project S. Margherita 3.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – VIRTIS SESTRI P. 3 – 0

SET: 25-22 in 27 minuti / 25-18 in 21 / 25-20 in 26.

LUNEZIA VOLLEY: Menconi R. 2, Evangelisti 0, Lupi 15, Quartieri 7, Bencaster 7, Giangreco 9, Caruso 13, Benettini 0, Maltana 2, libero Mozzachiodi; n.e. Poletti, Castagna, Bruno. All. Menconi S.

VIRTUS SESTRI PONENTE: Marchetto 2, Pedemonti 7, Cravea 9, Borossi 8, Nicoletti 6, Bistolfi 0, Ivaldo 11, Molari 3, Buscaglia 0, libero Grosso; n.e. Pecorella e Pinto. All. Graffigna.

ARBITRI. Zampini e Piazza.