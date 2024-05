Maledetta Haven, altro sub accusa malore: in camera iperbarica al S. Martino

Maledetta Haven. Un altro sub è stato colto da malore mentre si è immerso sul relitto della petroliera, affondata nel 1991 al largo di Arenzano.

E’ successo stamane, quando il 60enne è riuscito tuttavia a riemergere ed è stato soccorso con urgenza.

L’esperto sub, vigile e cosciente, è stato quindi trasportato nella camera iperbarica del San Martino di Genova. A seguito degli accertamenti clinici, per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Lo scafo della Haven è il più grande relitto interamente visitabile del Mediterraneo e richiama ogni anno centinaia di sub da tutto il mondo. Tuttavia, sono state decine gli incidenti avvenuti nel corso degli anni.

La nave, spzzata in due, giace fra i 40 e gli 80 metri di profondità e quindi rende l’immersione molto tecnica e delicata, soprattutto nella risalita.