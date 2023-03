Pallavolo, Podenzana vittorioso nei playoff

Prima affermazione del Podenzana Tresana Volley, in questi playoff di Serie C ligure femminile per la promozione in B2, vittima a Barbarasco la Vasco Lanfranchi di Diano Marina che pur è riuscita a mettere insieme un set facendo leva su un temporaneo calo di tensione delle padrone di casa.

Quindi, onore rossoblù salvo dopo due sconfitte su due gare iniziali e poi non dimentichiamo che è la seconda stagione consecutiva che il club valligiano aggancia i playoff, quando il suo obiettivo principe resta la permanenza in C…

Per la cronaca locali con la Brizzi alzatore e la Zanini opposto, la Allegretto e la Pinotti in mezzo, capitan Francesca Leonardi e la Bartoli di mano dove s’è vista pure la Martinelli; libero la Bruno (apparizioni pure della veterana Barbieri e ad alzare della Deste).

Questi poi gli altri risultati nella 3.a giornata: Cogovalle Cogoleto-Admo Lavagna 3-0, Normac Genova-Celle Varazze 1-3, Vigo Albenga-Serteco Wonder Ge 3-0.

Infine ecco la classifica conseguente; Vigo Albenga punti 24, Cogovalle 20, Celle Varazze 18, Admo L. 16, Serteco W. Ge 12, Normac Genova 11, Podenzana Tresana 7, Vigo Albenga 0.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – VASCO LANFRANCHI 3 – 1

SET: 26-24 / 25-18 / 20-25 / 25-19.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Zanini, Allegretto, Pinotti, Bartoli, Leonardi F., Martinelli, Barbieri, libero Bruno; n.e. Bacchini e Leonardi J. All. Saccomani; vice Cozzani.

VIGO LANFRANCHI DIANO MARINA IM: Klippl, Valdora, Barri, Uruci, Breviario, Brignoli, Giordano, Ugo, libero Paternio; n.e. Bozzano e Fabbri. All. Pontacolone.

ARBITRI: Zampini e Piazza.