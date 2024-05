La Procura di Genova ha aperto un’indagine per la morte di una pensionata genovese di 71 anni dopo un intervento chirurgico all’ospedale San Martino.

Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire cosa sia successo.

La donna doveva essere operata per l’asportazione di una neoformazione pelvica.

L’intervento è stato eseguito il 29 aprile scorso nel reparto di Ginecologia.

Nel corso dell’operazione le sue condizioni sono precipitate ed è stata trasferita d’urgenza in Rianimazione, dove poi è morta.

È stata la stessa direzione sanitaria del policlinico genovese a segnalare il decesso alla Procura.

“C’è una indagine in corso – hanno riferito dal S. Martino – e al momento non possiamo dire nulla. Per questa ragione siamo a disposizione delle autorità competenti”.