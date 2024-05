Intorno alle 8 di ieri gli agenti di una Volante sono intervenuti in via Gramsci a Genova perché uno straniero con un casco in testa stava impedendo, con urla e frasi farneticanti, agli altri avventori di avvicinarsi a un “food shop H 24” di avvicinarsi.

I poliziotti hanno chiesto all’africano di togliersi il casco, ma lo straniero ha reagito colpendoli con calci e pugni.

Gli agenti lo hanno quindi bloccato e perquisito. Addosso aveva due coltelli e altrettanti cacciaviti, oltre a un paio di piccole forbici.

Una volta identificato, il 46enne originario dell’Uganda è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.