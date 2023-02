Pallanuoto, A1M: tris di sconfitte delle ligure nel diciottesimo turno

Si è completato il diciottesimo turno, quinto di ritorno, del campionato di A1 maschile, numero 104, dopo i successi negli anticipi della capolista Pro Recco 15-2 sulla Distretti Ecologici Nuoto Roma e del Brescia per 11-6 sulla Telimar Palermo. Campioni e vice campioni d’Italia sono impegnati nel fine settimana nell’ottavo turno dei preliminary round della Champions League.

Tre punti playoff per la RN Savona che sbanca la Simone Vitale di Salerno e batte la Check Up per 10-6. Terzo posto per i liguri in attesa dell’Ortigia, trascinati dal “panda” Bruni con una tripletta. Primo break ospite nel secondo tempo con il 6-1 di Lanzoni. Poi i padroni di casa provano la remuntada trascinati dall’esperto Bertoli (quaterna) e la rete di Siani che a un minuto dal termine del terzo tempo concede il meno due (5-7). Savona non sbanda, Angelini striglia i suoi, Patchaliev insieme a Lanzoni e Bruni ristabiliscono le distanze.

Spavento per tre tempi poi un finale da squadra di rango per l’Ortigia che soffre alla Zurria ma batte la Nuoto Catania 17-11. Padroni di casa, che non dimostrano il penultimo posto in classifica, più volte sopra di due reti (7-5, 8-6) tra secondo e terzo quarto. Poi gli ospiti si affidano alle giovani e sapienti mani di Ferrero e Francesco Condemi che riacciuffano gli etnei grazie anche a due quaterne. Il nervosismo pervade l’animo dei padroni di casa (fuori, Torrisi, Guimaraes e Eskert) e allora i biancoverdi piazzano il break di 5-1 che decide il match nell’ultimo tempo.

Torna al successo la Pallanuoto Trieste che sconfigge 16-11 l’Anzio Waterpolis. L’allungo decisivo dei giuliani, sempre avanti nel punteggio, nel terzo tempo con due mini break: Inaba e Mladossich portano il punteggio sul 10-5; e in seguito Inaba e Podgornik sul decisivo 12-6.

Dieci punti (ora) di distacco in classifica non si sentono perc hè il Posilipo si impone con autorità alle piscine d’Albero contro la Genova Iren Quinto per 6-4. I luguri tengono solo il primo tempo chiuso sul 2-2. Poi la doppietta dell’americano Abramson scava il primo solco per i rossoverdi napoletani. Lanfranco risponde a Villa, mentre Stevenson a l’ex azzurro Molina. Il match finisce perchè padroni di casa falliscono 7 extraman sui nove concessi e il Posillipo difende il vantaggio fino al termine. Tre punti fondamentali in chivae salvezza per i partenopei.

Vittoria di misura ma di vitale importanza per la De Akker Team che si impone 14-13 sulla Netafim Bogliasco 1951. Gli emiliani conducono 8-7 a metà gara; poi allungano sull’11-8 con i gol di Deserti e Manzi. I liguri tornano in scia con Radojevic e Puccio; poi Manzi sigla il 12-10 dopo tre tempi. Due botta e risposta in avvio di quarta frazione mantengono invariata la distanza tra le due squadre (14-12) a un minuto dalla fine. Bogliasco che accorcia ancora con Radojevic a trenta secondi dalla conclusione ma non hanno la chance per riequilibrare il punteggio

A1 maschile

18^ giornata – sabato 18 febbraio

Check Up Salerno-RN Savona 10-6

Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo 4-6

Nuoto Catania-CC Ortigia 11-17

De Akker Team-Netafim Bogliasco 1951 14-13

Pallanuoto Trieste-Anzio Waterpolis 16-11

Mercoledì 15 febbraio

Brescia-Telimar 11-6

Pro Recco-Distretti Ecologici Nuoto Roma 15-2