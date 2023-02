Pallanuoto, A1F: Bogliasco ko, vince Rapallo a Como

Sabato si è giocata anche la quattordicesima giornata, quinta di ritorno, del massimo campionato femminile, giunto all’edizione numero 39.

Viaggia spedita a punteggio pieno in testa alla regular season la SIS Roma che, trascinata dai sei gol di Ranalli e dalle cinquine di Picozzi ed Andrews, domina 24-2 in casa della RN Florentia. Match mai in discussione con le giallorosse che blindano la porta di Eichelberger per venti minuti e si portano sul 17-0. Il primo gol delle gigliate è di Nesti a metà della terza frazione.

Pochi gol, tanti errori in superiorità numerica e difese strepitose. Tutto questo nel big match tra L’Ekipe Orizzonte e la Plebiscito Padova che restano entrambe seconde a trentaquattro punti. Etnee che partono fortissimo: i gol in sequenza di Marletta, Gant ed Halligan valgono infatti il 3-0 dopo otto minuti di gioco. Le biancorosse accorciano nel secondo periodo con Citino, tornata su ottimi livelli, che sigla il 3-1 all’inversione di campo. Cambia il match nella terza frazione. Le patavine, infatti, ristabiliscono l’equilirbio con Citino e Casson che superano Condorelli per il 3-3. Le siciliane tornano avanti in avvio di quarto tempo Viacava; Barzon a cento secondi timbra il 4-4 conclusivo. Nel finale vanno fuori per tre falli Williams e Palmieri per l’Orizzonte, Millo, Queirolo e Centanni per Padova.

Vittoria pesante in chiave playoff per la Pallanuoto Trieste che passa di misura 5-4 in casa della Netafim Bogliasco 1951. Primo tempo interlocutorio e chiuso sullo 0-0. Le giuliane scappano nel secondo parziale. Il rigore di Cergol e la traversa di Klatowski fissano il 3-0; in seguito, dopo il 3-1 di Millo, De March sigla il 4-1 a metà gara. Pochi gol anche nel terzo periodo con le liguri che tornano due volte sul -2 con Millo (4-2) e Rogondino che timbra il 5-3 con cui le squadre arrivano all’ultima frazione. In avvio di quarto parziale Rogondino mette in scia le liguri (5-4) cui però manca lo spunto per riequilibrare il punteggio: prima della fine errori dai cinque metri di Santapaola e della stessa Rogondino (entrambe colpiscono la traversa).

Successo esterno per la Rapallo Pallanuoto che travolge 15-4 la Como Nuoto Recoaro. Dopo un doppio botta e risposta, le liguri prendono il largo con Bianconi, Zanetta e Apilongo (5-2). Caso para un rigore a Lanzoni nel secondo tempo. Si va al cambio vasca con le ragazze di Antonucci avanti 7-3. Prosegue l’assolo di Rapallo, che ne rifila 8 alle comasche tra il terzo e quarto tempo. Sugli scudi l’azzurra Roberta Bianconi, autrice di una cinquina. Poker per Nicole Zanetta.

Colpo salvezza fondamentale della Brizz Nuoto che supera 10-7 la RN Bologna nello scontro diretto. Lo strappo decisivo delle siciliane, avanti 6-4 all’inversione di campo, nel terzo tempo con i gol di Sasover e Giuffrida che valgono il decisivo 8-4.

A1 femminile

