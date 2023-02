Entella-Montevarchi, Volpe: Avremo rabbia agonistica e determinazione

Alla vigilia della gara con il Montevarchi è mister Volpe a presentare la sfida del Comunale dell’Entella.

“Siamo dispiaciuti per non aver raggiunto la finale dopo l’ottimo percorso in Coppa Italia, dobbiamo usare la rabbia per l’eliminazione e riportarla sul campo domani. Affrontiamo una gara che nasconde tante insidie, ma noi dobbiamo e possiamo determinare il risultato”.

“Vorrei sempre una squadra che metta in campo rabbia agonistica e determinazione, solo così è possibile ottenere risultati. Dobbiamo fare di più, aumentare i giri del motore, bisogna andare sempre al massimo”.

“Mercoledì c’è stato un grosso dispendio di energie, ma la nostra rosa mi mette a disposizione tante alternative. Ci saranno cambiamenti rispetto alla Coppa Italia, schiererò l’undici che mi da più garanzie”.