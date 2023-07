Mercato Spezia, Nzola corteggiato dalla Fiorentina

La Fiorentina sta trattando Nzola. Il giocatore dello Spezia, secondo gli esperti di calcio mercato vuole lasciare la Liguria.

La sua stagione è stata da protagonista con 13 gol, e la sua destinazione potrebbe essere la Fiorentina. Il ragazzo potrebbe ricongiungersi con Italiano, dopo Trapani e La Spezia. Inoltre Nzola non vuole giocare per squadre di media bassa classifica. Quindi secondo la fonte, l’opzione Salernitana, come post Dia è da scartare. E la viola, soprattutto con la Conference, sarebbe la squadra ideale per lui. La cifra, vista la retrocessione degli aquilotti è abbordabile anche in virtù della volontà del giocatore di cambiare aria.