Entella, per il terzo anno ritiro estivo a Tavarone

Per il terzo anno consecutivo l’Entella ha scelto Tavarone, nel comune di Maissana nell’Alta Val di Vara, come sede del ritiro estivo.

I biancocelesti prepareranno il prossimo campionato di serie C nel verde, a pochi chilometri da Chiavari.

La squadra partirà per il ritiro il 17 luglio e si allenerà sino al 30 nel centro sportivo di Tavarone, dove si svolgeranno anche alcune amichevoli che verranno comunicate nei prossimi giorni. I ragazzi di mister Volpe, come negli anni scorsi, alloggeranno nell’albergo “La Veranda”, autentico quartier generale. Un legame che si rafforza sempre più, grazie alle ottime strutture e alla posizione strategica, che permetterà a tanti tifosi biancocelesti di assistere agli allenamenti (in programma al mattino e al pomeriggio) che saranno a porte aperte.