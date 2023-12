Sgomento a Genova per l’improvvisa scomparsa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, lo spezzino Sauro Manucci.

La tragedia è avvenuta ieri in tarda serata, quando il 70enne ha accusato un malore all’uscita da una cena di Natale organizzata dalla maggioranza di centrodestra in una pizzeria-ristorante di Genova Carignano, al termine della seconda delle tre giornate di consiglio regionale dedicate alla manovra finanziaria.

Manucci, in gioventù sportivo di atletica leggera e diplomato Isef, si è sentito male mentre stava tornando alla propria auto.

A tentare i primi soccorsi sono stati il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio e l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, medico specializzato in anestesia e rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Il governatore ligure Giovanni Toti, che aveva partecipato alla cena e la tutta giunta regionale, insieme ai colleghi consiglieri del centrodestra, hanno espresso profondo cordoglio.

“La morte improvvisa di Sauro ci lascia sgomenti e profondamente addolorati – si legge in una nota – solo poche ore fa eravamo insieme, con tutta la nostra maggioranza, per scambiare gli auguri di Natale, e poco dopo è arrivata la drammatica notizia. Perdiamo un collega, un uomo delle istituzioni e della politica, da tanti anni impegnato in Liguria e per i liguri. In questo momento non si possono aggiungere altre parole se non quelle di affetto rivolte alla sua famiglia e a tutte le persone a lui care. A loro va il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”.

I funerali di Sauro Mannucci si svolgeranno domani alle 15 nella Cattedrale della Spezia.