Zangrillo a Genova: spero si accorcino tempi per ascoltare Toti in Procura

“Dobbiamo evitare di fare i processi sui giornali”

“In questo momento dobbiamo soltanto sperare che si accorcino i tempi per dare la possibilità al governatore Giovanni Toti di esprimersi, di raccontare la sua verità. Quindi auspico che, in fretta, ci sia l’opportunità da parte di Toti di essere interrogato dagli inquirenti”.

Lo ha dichiarato oggi il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, stamattina a Genova a margine di un convegno a Palazzo Tursi.

“E’ chiaro – ha spiegato Zangrillo – che c’è preoccupazione perché la Liguria sta facendo un lavoro straordinario e, quindi, è necessario garantire le condizioni perché si prosegua nelle attività che in questi anni hanno consentito a questa regione e a questa città di voltare pagina e di lavorare per lo sviluppo con grande efficacia.

Dobbiamo evitare di fare i processi sui giornali. Quando leggo di stralci di intercettazioni rimango sempre abbastanza colpito perché è evidente che hanno un impatto sull’opinione pubblica, ma è evidente che i processi non si fanno sui giornali, ma nelle aule giudiziarie.

Il nostro auspicio è che, in fretta, ci siano le condizioni per chiarire la posizione del governatore Toti e creare i presupposti per garantire continuità all’attività della Regione Liguria”.