Pegli, accoltellato 34enne di Alessandria: fermato 20enne italiano

E’ un trentaquattrenne alessandrino l’uomo colpito con sei coltellate fuori da un bar di Genova Pegli.

Ad aggredirlo, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stato un 20enne italiano, già noto alle Forze dell’ordine, che lo ha colpito con 6 coltellate al fianco alla schiena e alla testa.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia che hanno rintracciato l’aggressore nella sua abitazione poco dopo l’episodio.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena e, per fortuna, non risulta in pericolo di vita.