La slot di Bonanza anche nella versione Christmas

Il Natale è una di quelle feste che o si ama completamente o si tollera a malapena: la maggior parte delle persone, infatti, o riesce ad addobbare qualunque cosa estendendo l’atmosfera natalizia ad ogni ambito oppure preferirebbe saltare a piè pari dicembre senza dover neanche vedere un albero illuminato.

È sicuramente alla prima categoria di persone che sono destinati la maggior parte dei prodotti natalizi o adattati ad hoc per questa festività, come ad esempio le slot machine a tema natalizio.

Il Natale 2023 porta, per gli amanti delle slot machine online e nello specifico delle grandi slot classiche, una grande e festosa novità: stiamo ovviamente parlando di Holly Jolly Bonanza, la slot di Booming Games che offre un’esperienza di gioco unica, trasportando i giocatori in un’atmosfera natalizia incantevole e ricercata. La slot è una versione in chiave natalizia della celebre Sweet Bonanza, rinomata per la sua divertente dinamica di gioco.

Ambientata in un caldo e simbolico salotto natalizio, con tanto di camino e colonna sonora a tema, Holly Jolly Bonanza si distingue per i suoi simboli tipici di questa festività: palline, stelle e campanelle dorate, e naturalmente l’immancabile Babbo Natale protagonista indiscusso di questa festa.

Booming Games, nota per la sua capacità di creare slot divertenti, già sperimentata con successo in altre slot come Billy Bob Boom e Power of the Vikings, ha colto l’occasione di immergere i giocatori in un’ambientazione festiva, e dobbiamo dire la verità: come sempre è riuscita nel suo intento. Tutti coloro che hanno anche provato Sweet Bonanza demo conoscono bene il grande lavoro che c’è dietro ogni singola slot e potranno ancor di più apprezzare i prodotti di questo sviluppatore.

Holly Jolly Bonanza, nello specifico, si sviluppa su 6 rulli e 5 righe, con un numero variabile di modi per vincere grazie al meccanismo scatter. I giocatori possono scommettere tra 0,20€ e 60€, e il gioco vanta un RTP superiore alla media del 96,6% e un’alta volatilità. La vincita massima raggiunge quota 6500X la puntata.

I simboli paganti includono palline di Natale e iconici elementi natalizi come stelle, campane d’oro, palline di neve, orsacchiotti e Babbo Natale. La presenza di 8 o più simboli dello stesso tipo in qualsiasi punto dei rulli attiva la funzione Cascade, rimuovendo i simboli vincenti e creando nuove opportunità di vincita. Il forziere rosso e dorato agisce come simbolo Scatter, attivando la funzione Free Spins con 4 o più simboli. Durante i Giri Gratuiti, il Simbolo Moltiplicatore Casuale aggiunge un tocco di suspense, offrendo moltiplicatori casuali da 2X a 100X.

La funzione Cascade rende il gioco base e i Giri Gratuiti avvincenti, mentre l’opzione di Acquisto Bonus consente ai giocatori di accedere immediatamente ai Giri Gratis pagando 100X la puntata e ottenendo 3 o più simboli Scatter.

Holly Jolly Bonanza si distingue come una scelta ideale per chi desidera unire l’emozione del gioco al calore e alla gioia del periodo natalizio. Booming Games ha creato una slot che incarna lo spirito del Natale, con una grafica accattivante e funzioni speciali che aumentano l’entusiasmo del gioco offrendo un’esperienza coinvolgente che cattura l’essenza della festa più amata dell’anno.