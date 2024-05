Recco, la mostra: Eraldo Pizzo, la mia pallanuoto. Tributo ad una leggenda

Recco, la mostra “Eraldo Pizzo, la mia pallanuoto”: Un Tributo a una Leggenda dello Sport.

La mostra “Eraldo Pizzo, la mia pallanuoto”, è dedicata a uno dei più grandi campioni di pallanuoto della storia italiana ed è stata inaugurata oggi 18 maggio, presso la Sala Polivalente “Franco Lavoratori” in via Ippolito D’Aste nel centro di Recco.

L’esposizione, è un vero e proprio viaggio nella carriera di Eraldo Pizzo, e offre ai visitatori una ricca collezione di cimeli, fotografie e premi che ripercorrono i momenti più significativi della sua vita sportiva.

L’evento, oltre a rendere omaggio a Pizzo, celebra anche la squadra della Pro Recco, un team leggendario di cui hanno fatto parte sia Eraldo Pizzo che Franco Lavoratori, a cui è intitolata la sala espositiva.

La mostra, infatti, rappresenta un tributo sentito non solo all’individuo, ma anche ad un forte spirito di squadra e alla tradizione sportiva della Pro Recco, simbolo di eccellenza nella pallanuoto.

«È un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pallanuoto e un’occasione unica per celebrare la carriera di un grande campione come Eraldo Pizzo». Ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo durante la cerimonia di inaugurazione.

Le sue parole hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel valorizzare le storie di successo che hanno segnato la storia sportiva del nostro paese.

La mostra resterà aperta al pubblico per le prossime settimane, offrendo l’opportunità a tutti gli appassionati di avvicinarsi al mondo della pallanuoto attraverso gli occhi di uno dei suoi protagonisti più illustri.

Un appuntamento da non perdere per rivivere le emozioni e i trionfi di un’epoca d’oro dello sport italiano. Antonio Bovetti.