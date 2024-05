Amt, bus, domenica e lunedì: cambio orario e ritardi nel Tigullio.

Amt sevizio bus, domenica e lunedì: cambio orario e ritardi nel Tigullio.

Amt, Bus. Domenica 19 maggio dalle 9 alle 12 a Chiavari si svolgerà la “27a marcia di Chiavari” pertanto nelle vie e nelle strade oggetto del percorso della gara podistica sarà interrotta la circolazione per brevi periodi, per consentire il passaggio degli atleti. Le corse del trasporto pubblico Amt locale potrebbero subire ritardi.

Domenica 19 maggio Marathon dell’Appennino a Casella. Variazioni al servizio bus Amt.

Domenica 19 maggio dalle 9.30 a Casella si svolgerà la seconda tappa del Marathon Tour MTB. Le corse del trasporto pubblico locale potrebbero subire ritardi dovuti alla chiusura, per brevi periodi, di alcune strade oggetto del percorso di gara per consentire il transito degli atleti.

19° rassegna interregionale dei Cantamaggio di Montereggio.

Spostamento provvisorio del capolinea a Santo Stefano d’Aveto

Domenica 19 maggio a Santo Stefano d’Aveto si svolgerà la rassegna interregionale dei Cantamaggio di Montereggio pertanto, per tutta la giornata, il capolinea della linea Amt 711 verrà spostato in via Badinelli fronte isola ecologica.

Amt, Chiusura di via Primi e via per Santa Vittoria a Sestri Levante Variazione ai percorsi.

Si informa che, dalle ore 11:00 di lunedì 20 maggio e sino alle ore 12:00 di venerdì 24, verrà modificata la viabilità in via Primi e in via per Santa Vittoria per lavori di adeguamento dello stadio Sivori. Le corse della linea 861 transiteranno in via Negrotto Cambiaso in entrambe le direzioni.

Chiusura via del Castellino a Rapallo. Variazioni alle linee 886 e 887.

Si informa che lunedì 20 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 riprenderanno i lavori stradali iniziati oggi in via del Castellino a Rapallo.

Pertanto la corsa della linea 887 in partenza alle 11.00 effettuerà il percorso come linea 886 fino a Sellano (transitando da San Pietro) dove effettuerà inversione e riprenderà percorso regolare.

La corsa della linea 886 in partenza alle 14:15 raggiungerà Sellano dove effettuerà inversione e tornerà verso il centro. Sabato 18 e domenica 19 maggio transito regolare.

Preiscrizioni online al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025.

Si informa che sono aperte le preiscrizioni online al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025 nei comuni di:

Bonassola, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure, Maissana, Castiglione Chiavarese. Casarza Ligure, Né, Mezzanego, Borzonasca, Neirone, Lorsica. Coreglia Ligure, Zoagli, Sori, Serra Riccò, Torriglia. Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno. Propata, Rondanina, Rovegno.

I genitori possono effettuare l’iscrizione accedendo al sito Amt (home page -> rete e orari -> servizio provinciale –> iscrizione servizio scolastico) oppure utilizzando il seguente link: https://ssl.autoroute.it/apps/amt_genova/platf/