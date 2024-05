Sapori in Paradiso, un viaggio in moto da Piacenza a Recco per un confronto culinario

Evento imperdibile questa sera per Sapori in Paradiso, il format frutto della collaborazione tra il Consorzio salumi DOP piacentini e quello della Focaccia di Recco col formaggio IGP grazie all’inserimento del progetto per la valorizzazione dei rispettivi prodotto tutelati nel piano promozionale del Ministero.

E’ infatti la volta di un tour in moto attraverso la Val Trebbia, che unisce i due territori.

Dieci rappresentanti di testate giornalistiche specializzate sul mondo delle due ruote, venerdì 17 maggio alla mattina nella centrale Piazza Cavalli di Piacenza hanno ricevuto in consegna altrettante Moto Yamaha Tenere 700 per partire alla volte della Liguria in un tour turistico-gastronomico.

Durante il percorso, accompagnati da personale specializzato e mezzo per eventuale supporto tecnico, faranno tappa in un salumificio, a Bobbio per una colazione veloce e proseguire poi il viaggio fino a Recco.

Qui, dopo aver adeguatamente sistemate le moto, in serata Masterclass e cooking show con i Salumi DOP Piacentini e la Focaccia di Recco col formaggio IGP presso la Manuelina di Recco.

I piacentini per l’occasione sveleranno l’affascinante mondo dell’arte della norcineria raccontando e dimostrando in diretta le tradizioni più segrete che accompagnano le preparazioni della Coppa Piacentina DOP, del Salame Piacentino DOP e della Pancetta Piacentina DOP, completando le informazioni con cenni ed aneddoti storici.

I recchesi, dimostrandone la preparazione, racconteranno la leggenda delle origini della Focaccia di Recco e la sua tradizione secolare che ha portato oggi Recco ad essere inserita a pieno titolo fra le mete più ricercate del turismo gastronomico nazionale.