L’intitolazione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Giannini e la consegna del premio a lui dedicato aprono il 4° Economic Forum

L’intitolazione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Giannini, ispirato alla figura del fondatore, di origini tigulline, della Bank of America, in programma a Chiavari fino a sabato 20 aprile.

Alle 9, in viale Millo, la cerimonia con lo scoprimento della targa dell’istituto, a seguire all’Auditorium San Francesco è stata premiata, dal Centro Studi A.P. Giannini, Ornella Barra, chiavarese, Chief Operating Officer International in Walgreens Boots Alliance.

«Amadeo Peter Giannini ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro territorio e l’Economic Forum vuole essere oltre che un tributo al suo saper fare e alle sue imprese memorabili, un importante momento di approfondimento su temi di grandi attualità, sulle sfide che stiamo affrontando sia a livello locale che internazionale. L’intitolazione della scuola a Giannini è un invito rivolto a tutti gli studenti a portare avanti i propri sogni, a credere nelle proprie capacità, seguendo il suo esempio. Una fonte di ispirazione per tutti noi – affermano il sindaco e l’assessore alla promozione della città di Chiavari – Siamo molto orgogliosi di premiare oggi una chiavarese d’eccezione, dalle grandi capacità imprenditoriali, Ornella Barra. Un ideale passaggio di testimoni con il più grande banchiere del XX secolo».

«Oggi siamo qui per celebrare la Liguria migliore, quella che guarda al futuro con fiducia, speranza, coraggio e che affronta sfide e difficoltà con responsabilità, tenacia e ottimismo – dichiara il presidente di Regione Liguria -. Questo è il testimone che Giannini ci ha lasciato, raccolto e portato avanti egregiamente dalla “nostra” Ornella Barra, ligure doc e imprenditrice oggi ai vertici di un colosso americano del settore della salute e del benessere. La sua carriera, partita proprio da Chiavari, e il suo impegno per la realizzazione di un futuro sostenibile e per promuovere l’accesso ai farmaci e alle cure per un numero sempre maggiore di persone, rappresentano un esempio importante per le future generazioni in particolare per le giovani donne, anche rispetto al loro percorso di studi e di lavoro».

«Questa rassegna, dedicata al geniale banchiere del XX secolo che ha fondato la Bank of America, rappresenta un’opportunità unica per esplorare le questioni più pressanti che plasmano il nostro mondo contemporaneo. Peter Giannini è una figura di spicco non solo per Genova e la Liguria, ma anche per l’intero mondo finanziario internazionale. Come fondatore della Bank of America, Giannini ha lasciato un’impronta indelebile nella storia economica e bancaria, rivoluzionando il settore e contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’industria finanziaria moderna. Per Genova, in particolare, rappresenta un’icona di successo e imprenditorialità, un esempio di come il talento e la determinazione possano trasformare una visione in realtà. Congratulazione a Ornella Barra per il premio ricevuto, il frutto di impegno, sacrificio e lavoro e un grande esempio per le giovani generazioni» aggiunge il sindaco di Genova.

«Il Premio Amadeo Peter Giannini viene conferito a persone che si sono distinte a livello internazionale per la loro vision, che le accomuna al grande filantropo. Il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e la Camera di Commercio di Genova hanno lavorato insieme per valorizzare persone che hanno avuto, ed hanno tuttora, un ruolo chiave nell’economia mondiale, partendo dalla nostra Liguria. Il legame tra la vision di Giannini e quella di Ornella Barra passa attraverso un percorso che vede i liguri sempre presenti nei ruoli chiave di imprese e progetti internazionali, innovativi e centrali per l’economica – spiega la Presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Cristina Bolla – Il “saper vedere oltre”, che spesso è stato il leitmotiv di grandi uomini e donne, viene sintetizzato nel grande lavoro svolto da chi, come Giannini, è andato oltre all’immaginario e ha saputo far tesoro di uno spirito pionieristico tipico dei liguri.

Con grande onore, oggi consegniamo, il Premio AP Giannini ad una donna che ammiro sia come presidente della fondazione sia come persona fruitrice, da sempre, degli innumerevoli punti vendita di Walgreens e Boots nel mondo. AP Giannini sarebbe stato orgoglioso dello spirito coraggioso dei liguri, “naviganti curiosi” che nonostante le tempeste si sono spinti oltre, per far emergere il proprio valore ed il proprio saper fare in ogni settore».

“Vedere accostato il mio nome, nella mia città d’origine, a quello di Amedeo Peter Giannini e delle illustri personalità che sin dalla sua istituzione hanno ricevuto questo premio, non può che riempirmi di orgoglio. E’ un riconoscimento che voglio partecipare, oltre che con mio marito Stefano Pessina con cui ho condiviso la vita professionale e personale, con tutti i colleghi che in questi anni hanno lavorato a stretto contatto con me, insieme ai quali siamo fieri di aver contribuito alla salute e al benessere di tante persone nel mondo” conclude Ornella Barra.

Questa sera alle 21, al cinema Mignon, la proiezione in anteprima mondiale del docufilm su Amadeo Peter Giannini “Dollars & Garbages, già AP Giannini – The Bank” presente Cristina Bolla e il regista Michele Rovini.

Domani, 19 aprile alle 9.30, entra nel vivo l’Economic Forum Giannini con l’avvio del convegno a Palazzo Rocca con, tra gli altri, i Ministri Daniela Santanchè (in presenza) e Paolo Zangrillo (in collegamento). Sarà annunciato il vincitore del premio BPER che sarà consegnato nella giornata di sabato 20 aprile alle 11.

Albo d’oro del Premio AP Giannini: 2022 Famiglia Messina, 2023 Luigi Passadore.

Biografia Ornella Barra

Ornella Barra ricopre la carica di Chief Operating Officer, International presso Walgreens Boots Alliance. Originaria di Chiavari, si laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Genova e inizia come farmacista, dapprima gestendo e poi comprando una farmacia. Nel 1984 fonda la società di distribuzione farmaceutica Di Pharma. Nel 1986 Di Pharma si fonde con Alleanza Salute Italia. Nel corso dei diversi cicli di trasformazione che hanno portato alla creazione di Walgreens Boots Alliance nel 2014, ha ricoperto molteplici ruoli come membro dei Consigli di Amministrazione di molte delle aziende (sia quotate che non) del Gruppo.

Nel suo ruolo di Chief Operating Officer, supervisiona le attività di WBA al di fuori degli Stati Uniti, tra cui Boots UK e le altre attività nel retail farmaceutico in Europa, America Latina e Asia, nonché le attività di distribuzione farmaceutica in Germania e No7 Beauty Company. È Presidente di Responsabilità sociale d’impresa. Siede nel Consiglio di amministrazione di Cencora (ex AmerisourceBergen) e nel Board della International Federation of Pharmaceutical Wholesalers, la principale associazione di categoria nell’ambito della distribuzione farmaceutica. È inoltre Professore Onorario presso la Nottingham School of Pharmacy e Membro dell’Advisory Council della SDA School of Management dell’Università Bocconi.