Lavagna, questore sospende licenza al bar Sari

All’esito di apposito procedimento amministrativo avviato dagli agenti della Divisione Polizia amministrativa e sociale, il questore di Genova ieri ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore del locale denominato “Bar Sari” in via Como a Lavagna.

Il provvedimento emesso nei riguardi del bar è conseguito a numerose attività di appostamento e osservazione realizzate dai poliziotti del Commissariato di Chiavari, i quali hanno evidenziato che i locali risultavano essere un punto d’appoggio di pusher della zona per una florida attività di spaccio di droga.

Inoltre, è emerso che l’esercizio costituiva luogo di ritrovo abituale di persone pregiudicate, ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In uno dei controlli di Polizia effettuati, gli agenti di Chiavari hanno trovato dentro un cestino dei rifiuti, 315 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte alla vendita.