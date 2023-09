La marcia turca a Palazzo della Meridiana Lunedì 18 alle 18.00, a Genova si terrà la presentazione del libro di Marco Ansaldo

L’incontro è organizzato dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e dalle Librerie San Paolo.

PROGRAMMA:

Saluto introduttivo

Ing. Davide Viziano, presidente Associazione Amici di Palazzo della Meridiana

con l’Autore intervengono

Cons. Giovanni Guicciardi, Console Onorario della Turchia a Genova

Prof. Silvio Ferrari, Università di Genova

Avv. Salvatore Filippini La Rosa, comitato scientifico Eurispes

saluti istituzionali:

Ömer Gücük, Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia

Mustafa Tunç Soyer, Sindaco di Smirne

Marco Bucci, Sindaco di Genova

Barbara Grosso, Relazioni Istituzionali Comune di Genova

per info telefonare allo 0102469292

E’ consigliata la prenotazione:

Mail: amici@palazzodellameridiana.it

Tel: 010 2541996

“La Marcia turca”: la Turchia non sia più il «malato d’Europa», il paese spento, triste, in bianco e nero che per tutto il secolo scorso ha vissuto nell’ombra dei suoi vicini, ma il protagonista indiscusso della scena internazionale.

A cento anni dalla nascita della Repubblica – in un momento cruciale che tocca il destino di uno dei personaggi politici più controversi del nostro tempo – Marco Ansaldo ripercorre le vicende recenti di questa nuova potenza globale, in una marcia inesorabile che dal fascino di Istanbul, città poliedrica e prismatica, conduce alla scoperta di strategie ed equilibri che hanno trasformato Recep Tayyip Erdoğan in un odierno sultano. Uomo fra i più influenti di questa epoca, leader scaltro e spregiudicato, «inventore di una diplomazia multipla che tratta con amici e nemici», agisce come mediatore nel conflitto fra Russia e Ucraina, gioca con destrezza i suoi assi nella partita del gas e del grano, raggiunge con l’Europa accordi sui migranti usando le frontiere come un rubinetto che apre e chiude a seconda delle convenienze.

Eppure, nonostante la sua sfera di influenza geopolitica arrivi fino all’Africa e ai confini della Cina, oggi la Turchia è chiamata ad affrontare le conseguenze delle sue aspirazioni. Di fronte all’emergenza umanitaria prodotta da uno dei terremoti più tremendi della storia, al progressivo indebolimento dell’economia, al dilagare del fanatismo islamico e alla folle ossessione di annientare i curdi, può continuare per la sua strada, reprimendo il dissenso e puntando alla conquista di mare e terra, oppure ampliare la sua visione del mondo e diventare una piena democrazia liberale. «Ne avrebbe tutte le possibilità, perché non esiste paese in grado di avere un’ambizione talmente forte e un’influenza così globale poggiando su un terreno tanto instabile. Come le faglie sismiche sotterranee che lo attraversano.»

Marco Ansaldo (1959): già inviato speciale de «la Repubblica» per la politica internazionale, oggi è analista geopolitico, consigliere scientifico di «Limes» da Istanbul, vaticanista per «Die Zeit» e consulente de La7 per il programma Atlantide. Ha insegnato all’Università Luiss e ha collaborato con Rai Radio 3. Alla Turchia ha dedicato tre libri (Chi ha perso la Turchia, Uccidete il Papa, Il caso Ocalan), una lunga serie di reportage e interviste, programmi in radio e in tv, conferenze e convegni, le voci dell’Enciclopedia Treccani e del Dizionario Utet, l’invenzione del Foro di dialogo intergovernativo fra Italia e Turchia.