La “Festa” della focaccia di Recco arriva a fine maggio 2023.

La città di Recco organizza, nella quarta domenica del mese di maggio 2023, una giornata di festa dedicata alla focaccia. Lo straordinario prodotto che ha consentito alla città ligure di essere oggi fra le mete più apprezzate dal turismo gastronomico.

«Si chiama “FESTA”, non sagra, perché nelle postazioni allestite in vari punti di distribuzione nella città, vengono offerte gratuitamente (e non vendute) decine di migliaia di porzioni. Questa è una festa rivolta ai buon gustai per rendere onore a questo prodotto che ha decretato nel tempo il successo dell’economia cittadina». Spiega Lucio Bernini, responsabile del Consorzio della “Focaccia con il Formaggio di Recco”.

Gli organizzatori e promotori di questa “Festa” sono il Consorzio della Focaccia di Recco e il Comune della città con Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Città Metropolitana di Genova in collaborazione con Pro Recco Waterpolo, Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco, CIV Consorzio Operatori Economici Recco sabato 27 e Domenica 28 maggio 2023 presentano: La festa della focaccia di Recco, oggi IGP.

Sabato 27 maggio alle ore 16,00 piazza Nicoloso: scuola per piccoli focacciai.

Nel DNA dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco, così, per tenere viva questa tradizione, con gioia e passione, gli storici focacciai insegneranno ai bambini la preparazione di questo prezioso sapere che deve essere tramandato.

Sabato pomeriggio 27 maggio in Piazza Nicoloso un centinaio di alunni delle scuole elementari di Recco si ritrovano, guidati dalle mani esperte dei focacciai, per preparare la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia. Per tutti i bambini la maglietta della Festa e kit completo “Piccolo focacciaio”.

Il programma della giornata di domenica 28 maggio.

Domenica 28 maggio 2023 la distribuzione della focaccia, detta “con e senza” le cipolle incomincia al mattino, dalle 10.00 alle 12.00. Nel pomeriggio il clou della manifestazione con la distribuzione gratuita della mitica focaccia di Recco col formaggio IGP; si inizia alle ore 14.30 e termina alle 17.30.

Le focacce del mattino “con e senza” cipolle apriranno la festa e la distribuzione si effettuerà in piazza Nicoloso.

Panificio Moltedo G.B. di via Assereto: inizio alle ore 10,00 e si termina alle 11,30.

Tossini Panificio, distribuzione in via Assereto dalle ore 10 fino alle 11.00.

Panificio Tossini in via Roma, dalle ore 11.00 alle 12.00.

Panificio L. Moltedo1870 in via XX Settembre dalle 10,00 alle 11.30.

Al pomeriggio tutti in coda per la focaccia di Recco col formaggio IGP. Punti di distribuzione:

Panificio Moltedo G.B. di via Assereto e in Piazza Nicoloso inizio distribuzione alle ore 14,30 alle 16,30.

Panificio Tossini di via Assereto e in Piazza Nicoloso e via Roma. dalle ore 14,30 alle 16,00.

Consorzio focaccia di Recco in via Trieste distribuzione dalle ore 15,00 alle 17,30, poi dalle ore 15,30 alle 17,30

Panificio L. Moltedo1870, in via XX Settembre dalle ore 16,00 alle 17,30.

Esperienze memorabili e sfide tra mangiatori di focacce… momenti di puro divertimento.

“La Scianka “con e senza” cipolle” è una “gara simbolica” tra buon gustai e mangiatori di focaccia. Ci si può iscrivere in Piazza Nicoloso all’Info Point della Pro Loco di Recco alla mattina dalle ore 10,00 in poi.

Panifico “Moltedo, 1874” di via XX Settembre. Alle ore 12,00 ci saranno le sfide nel mangiare rapidamente 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle.

Alle ore 13.15 in piazza Nicoloso c’è che si sfideranno a mangiare un chilo di focaccia con il formaggio. A differenza degli altri anni, quando la degustazione era una gara competitiva, quest’anno sarà una competizione tranquilla con sostituzioni di concorrenti per non ingozzarsi troppo e divertirsi in allegria.

La manifestazione si può definire: “ECO FESTA” tutta con materiale BIO e compostabile per il rispetto dell’ambiente.

Le distribuzioni vedranno infatti l’utilizzo di piattini e posate (previsti 30000 pezzi di uno e dell’altro) in MATER-BI (Un tipo di bioplastica creata con amido di mais, grano e patata, totalmente biodegradabile e compostabile) e in POLPA DI CELLULOSA, Questa materia prima si ricava dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante, in particolare dal bamboo e della canna da zucchero. I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.

Questo è un invito che arriva da tutti gli organizzatori di questa “Festa” Ligure:

“Per raggiungere Recco prediligere i collegamenti via mare da Genova Porto Antico con i traghetti dei Battellieri Golfo Paradiso di Camogli oppure con i mezzi pubblici; la stazione del treno è di facilissimo accesso alla Città come il capolinea bus in pieno centro”.

Alla manifestazione partecipano anche Camogli, Sori e Avegno che sono le città consorziate insieme a Recco.

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin – Focacceria Manuelina.

Panifici a Recco: Panifici Tossini – Panificio Moltedo G.B. – Panificio Moltedo Luisa;

Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini.

Asporto a Camogli: Revello.

Pagine Facebook: La festa della Focaccia di Recco Oppure Focaccia DI Recco. Instagram focacciadirecco_igp www.focacciadirecco.it ABov