Frosinone-Genoa 3-2, Gilardino: Non voglio parlare degli episodi

Gilardino commenta il suo secondo ko sulla panchina del Genoa patita ieri a Frosinone.

“Devo ringraziare i ragazzi per come hanno interpretato la partita: prima in vantaggio e poi in svantaggio mantenendo comunque equilibrio e compattezza. Però non parlerò degli episodi, altrimenti staremmo fino a notte fonda”.

“Il Frosinone ha meritato di vincere il campionato, lo ammetto. In due anni hanno mantenuto una struttura solida e una grande guida tecnica. Devo dire che hanno programmato e compiuto scelte sensate”. Rivolgendosi all’ex compagno di Nazionale e campione del mondo 2006, invece: “Fabio Grosso e gli altri miei compagni del Mondiale hanno voglia di allenare, è un qualcosa che ci ha trasmesso Lippi. Quella voglia di vincere.”.