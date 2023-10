Jester e Cally scovano 153 chili di droga nei Tir: arrestati 2 bosniaci

Due arresti e 153 chili di marijuana sequestrati ieri dalla Guardia di Finanza di Imperia e dalla Polizia di frontiera al confine di Stato di Ventimiglia.

La droga era trasportata all’interno di due Tir, in sosta all’autoporto di Ventimiglia, ed è stata scovata dai cani Jester e Cally in servizio all’unità cinofila della GdF.

In totale sono stati trovati 140 involucri di droga, custoditi in parte all’interno di diverse borse, accuratamente nascoste sotto un carico di alimenti, tra cui 30 bancali di carne cruda, in parte dietro ai pannelli delle portiere delle due motrici.

Arrestati i due conduttori dei camion, di origine bosniaca, per produzione, traffico internazionale e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.