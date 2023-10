Due piani dell’Istituto Rosselli in via Giotto a Genova Sestri Ponente oggi sono stati evacuati e una ventina di studenti sono finiti in ospedale per uno scherzo fatto in classe.

Un paio di studenti avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino scatenando il panico a scuola, oltre che irritazione agli occhi degli altri compagni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allontanato i professori e gli studenti per i controlli, diverse ambulanze inviate dal 118 e gli agenti delle Volanti della Polizia.

Per fortuna nessuno degli studenti risulta grave.

Indagini in corso della Polizia per individuare i responsabili.