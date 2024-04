Il Questore di Imperia emette diverse misure di prevenzione

Il Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha adottato diverse misure di prevenzione durante la settimana in corso, in seguito alle attività investigative condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Queste misure, finalizzate a contrastare comportamenti penalmente rilevanti e ritenuti socialmente pericolosi, includono sei avvisi orali, di cui uno con prescrizioni, nei confronti di individui residenti nella provincia di Imperia.

Tra i provvedimenti emessi, spicca quello riguardante un uomo residente a Sanremo con precedenti per reati contro la persona e comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Un altro provvedimento riguarda un uomo di Santo Stefano al Mare indagato per violenza sessuale e recentemente arrestato per rapina ed estorsione.

L’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, rappresenta un avvertimento formale del Questore al soggetto, invitandolo a mantenere una condotta rispettosa della legge. In caso di ulteriori violazioni, potrebbe essere presa in considerazione la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’avviso orale con prescrizioni, invece, implica restrizioni aggiuntive, come il divieto di possedere o utilizzare determinati oggetti che potrebbero essere impiegati in attività criminali, come apparecchi di comunicazione o riproduzioni di armi.

Queste azioni dimostrano l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare la criminalità, monitorando da vicino coloro che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico.