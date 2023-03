Inaugurata in Salita S.Rocchino la sede dell’Associazione “Ottavio Cirio Zanetti”

Giovedì 2 marzo si è tenuta l’inaugurazione dell’associazione no profit “Ottavio Cirio Zanetti per la ricerca scientifica, la cultura e l’arte APS” a Genova in Salita Inferiore San Rocchino 3 rosso, dopo nemmeno tre mesi dalla sua costituzione.

La presidente, Rita Cirio, saggista drammaturga e firma dell’espresso per più di 40 anni, ha coinvolto in onore della memoria del figlio gli attori: Viviana Toniolo (direttrice artistica del teatro Vittoria di Roma, foto a sinistra), Enrico Campanati (attore genovese diplomatosi alla scuola di recitazione del teatro stabile nel 1974, foto a destra) e Davide Quillico (il socio più giovane, manager assicurativo, attore ed autore).

Ha aperto la serata il vicepresidente dell’associazione, professor Eugenio Buonaccorsi, grande protagonista della cultura teatrale genovese, che con una sentita prefazione ha preceduto le performances dei tre protagonisti della serata.

Ogni attore ha letto cinque brani ognuno tratti dal libro postumo di Ottavio Cirio Zanetti “300 dichiarazioni d’amore al cinema” che raccoglie racconti di film, registi, attori e sceneggiatori.

Ottavio, deceduto a soli 36 anni, affetto da un tumore rarissimo che lo ha sconfitto il 24 gennaio 2020, ha conseguito due lauree e la sua enorme passione per il cinema gli ha permesso di diventare autore, video assist, cineasta, critico ed assistente universitario presso Roma tre.

Ha allietato il buffet di congedo della emozionante serata il musicista romeno Ionel Raduca (foto nel titolo).

Da sottolineare e ricordare che l’ambizione dell’Associazione è di creare una borsa di studio per un ricercatore scientifico del CNAO di Pavia, fondato nel novembre del 2001, che eroga trattamenti per i tumori radio resistenti o non operabili. A.S.