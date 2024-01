Il nuovo romanzo di Marco Costantini, “Riscatto d’amore”. Scopriamo il libro e l’autore nell’intervista per Liguria Notizie.

Il nuovo romanzo di Marco Costantini, un autore tra le pagine del riscatto e della speranza.

Marco Costantini, autore del toccante “Riscatto d’amore”, si rivela un uomo con un sogno: un mondo senza guerre e oppressioni.

Attraverso le sue storie, trasforma esperienze dolorose in messaggi di speranza. Dopo 19 anni di detenzione, la forza di Marco emerge dall’amore per la famiglia e dalla fiducia dei sostenitori.

Affrontando temi delicati come l’autismo e la violenza sulle donne, Marco dipinge emozioni senza trarle dalle sue vicende personali. In questa intervista, svela il significato di “Riscatto d’amore” e condivide il ruolo fondamentale della scrittura nel suo percorso di rinascita.

Chi è Marco Costantini al di là dell’autore di “Riscatto d’amore”?

“Un uomo che ancora riesce a sognare, sogno un mondo migliore per tutti i bambini del mondo, un mondo dove non ci siano più guerre, né dittatori. Dove le donne possono vivere in piena libertà, e parità. Ed ogni giorno faccio qualcosa affinché questo possa accadere.”

Come hai trasformato le tue esperienze passate, anche avventurose e dolorose, in storie che riflettono il tuo mondo interiore?

“Cercando di non commettere più alcuni errori del passato, e cercando di fare anche piccole cose per aiutare chi è rinchiuso in quei posti dove lo stato si dimentica di loro.”

Durante i 19 anni di detenzione, cosa ti ha spinto a non perdere mai la voglia di vivere e a trovare la forza di emergere da momenti di abbattimento?

“In questo lungo tempo ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita, ma l’amore per i miei figli, per mia madre e mio padre che non mi hanno mai fatto mancare il loro amore, ma soprattutto per tutte quelle persone che hanno creduto nella mia persona, facendomi rinascere come la fenice.”

Hai affrontato temi sensibili come l’autismo e la violenza sulle donne nei tuoi scritti. Come sei riuscito a descrivere così accuratamente gli stati d’animo degli altri?

“Non ho storie personali, né tantomeno di persone che conosco, certo la televisione e i suoi programmi di approfondimento mi hanno aiutato. Però quando la penna inizia a solcare quei fogli bianchi scorre così velocemente, come se fosse già scritta nella mia testa. La sofferenza che ho vissuto mi ha aiutato in queste storie.”

Parlaci del tuo libro “Riscatto d’amore”. Qual è la storia dietro questo titolo intrigante?

“Riscatto d’amore, pubblicato da SBS Edizioni, è un libro pieno di colpi di scena, una mamma che combatte da sola la malattia del figlio, un piccolo incidente favorisce la conoscenza con una persona molto complicata, ma il passato di Marco, non a caso il nome del personaggio, è sempre presente nella sua vita, alla fine finalmente ci dovrà fare i conti. Nella cittadina dove abitano si parla di una leggenda, alla fine…. Ora però leggete il libro per scoprire il finale.”

Qual è il messaggio che speravi di trasmettere ai lettori attraverso “Riscatto d’amore”?

“Speranza, la speranza di una mamma affinché il figlio possa guarire dalla malattia, la speranza che per una donna madre possa esserci l’amore, la speranza che il passato a volte doloroso, possa finalmente farti rinascere, la speranza che i fiori possano nascere.”

Come vedi il ruolo della scrittura nel tuo percorso di riscatto personale e nel tuo modo di affrontare la vita?

“La scrittura, come la lettura sono stati fondamentali, mi hanno permesso di riscattarmi, ho iniziato a scrivere articoli, poi racconti brevi, poesie e alla fine romanzi, e sempre più la scrittura sta prendendo la mia anima.”

Quali sono i tuoi prossimi progetti letterari? C’è qualcosa di nuovo che i tuoi lettori possono aspettarsi da te?

“Sto lavorando su un progetto molto affascinante, si parlerà di religione, come sarebbe cambiata la storia se l’undici settembre sarebbe andata diversamente, siamo in pieno svolgimento, mi piace cimentarmi in nuovi spazi di scrittura.”

Il tuo libro “Riscatto d’amore” è stato selezionato per Casa Sanremo Writers 2024. Qual è stata la tua reazione quando hai appreso di questa prestigiosa vetrina?

“Soddisfazione, quando un libro viene selezionato, pensi a quanto lavoro è stato fatto, il merito lo condivido con le persone che mi sono state vicino dandomi ogni volta un nuovo spunto di aggiungere.”

“Riscatto d’amore di Marco Costantini è disponibile in tutte le librerie e ovunque on-line. Ecco un link dove trovarlo:

CLICCA QUI

Qui il sito di SBS Edizioni, la casa editrice curata da Sheyla Bobba:

www.sbsedizioni.it