La Coppa Davis arriva a Genova dal 26 al 30 gennaio il Trofeo sarà esposto a Palazzo Tursi con eventi e incontri dedicati al pubblico

Dal 26 al 30 gennaio, la prestigiosa Coppa Davis sarà in mostra presso Palazzo Tursi a Genova, un’occasione straordinaria per gli appassionati di tennis e per i cittadini immersi nell’atmosfera sportiva di Genova, riconosciuta come Capitale Europea dello Sport 2024.

Il trofeo, conosciuto come “Insalatiera” e conquistato dall’Italia lo scorso novembre, sarà esposto nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, offrendo l’opportunità a sportivi, cittadini e turisti di avvicinarsi a questa preziosa icona sportiva. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 17, con la partecipazione di autorità istituzionali e sportive di spicco.

L’evento, inserito nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport,” è stato fortemente voluto dal Comune di Genova e dalla FITP Liguria. “Siamo orgogliosi di ospitare la Coppa Davis a Genova – conferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova – e regalare a genovesi e turisti l’opportunità di vedere da vicino un trofeo che è nella storia dello sport mondiale. Dopo l’inaugurazione della Mostra delle Società Centenarie promossa dal Coni, con la recente visita del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, l’arrivo della Davis è un altro momento di grande visibilità nazionale per Genova 2024. I visitatori potranno ammirare un trofeo che, oltre all’inestimabile valore sportivo, racchiude in sé anche un profondo legame storico con la nostra città nato nel lontano 1928, consolidatosi con le altre 7 edizioni giocate a Genova e tutt’ora in essere con la presenza di due giocatori in squadra, portacolori dei nostri Tennis Club” dichiara Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova, sottolineando il valore storico e sportivo del trofeo.

Il presidente della Fitp Liguria, Andrea Fossati, sottolinea che la Coppa Davis rappresenta un successo condiviso da tutti gli italiani, e la sua esposizione a Genova è una tappa significativa nel suo Giro d’Italia.

Genova ha un legame speciale con la Coppa Davis, con una storia di nove incontri, sette vittorie e due sole sconfitte. La città è stata il palcoscenico di sfide memorabili, contribuendo al prestigio della nazionale italiana di tennis.

L’evento offre un’opportunità unica per partecipare a questo trionfo sportivo, con la Coppa Davis in esposizione dalle ore 9 di venerdì 26 gennaio. Le scuole programmeranno visite al Salone di Rappresentanza, e numerosi Circoli tennistici liguri parteciperanno alla Cerimonia annuale di premiazione domenica 28 alle ore 18.

Cinque giornate intense attendono gli appassionati, e la Coppa Davis ripartirà il 30 gennaio. Non è escluso che alcuni dei campioni vincitori a Malaga possano raggiungere Genova per un evento speciale. Lorenzo Musetti, Simone Bolelli, Matteo Arnaldi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, tutti giocatori chiave della vittoria italiana, hanno legami significativi con la Liguria e contribuiscono al successo sportivo della regione.