Garibaldi (Pd) attacca giunta Toti: Parco Portofino non è un privé

“Parco Nazionale di Portofino: la destra ligure dopo anni si dimostra per l’ennesima volta sorda alle esigenze e alle richieste del territorio

Avevo chiesto in consiglio regionale che l’assessore ai Parchi Alessandro Piana (Lega) ci rendesse nota la proposta che Regione Liguria aveva avanzato al Ministero per la nuova perimentazione. Un parco a 3 con Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli, escludendo di fatto quindi i i Comuni di Zoagli, Rapallo, Coreglia e anche l’area di Chiavari che ne avrebbe voluto fare parte.

In pratica, la giunta Toti ha ribadito che nel Parco di Portofino rimarranno i Comuni già presenti, non ascoltando le esigenze e le richieste che le amministrazioni avevano avanzato e non informando i Comuni esclusi della decisione presa prima di mandarla al Ministero competente. Il tanto sbandierato ascolto dei territori, come volevasi dimostrare, per l’ennesima volta è cancellato”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi.

“Un parco ‘sovranista’ – ha attaccato Garibaldi – con un centrodestra cieco di fronte alle prospettive di crescita economica e occupazione, oltre che di salvaguardia ambientale, che potrebbe rappresentare il Parco. Un parco nazionale è un’occasione per tutti, non un ‘privé’ in cui può entrare solo chi può permetterselo, come mi sembra emergere dalle dichiarazioni del sindaco di Portofino.

Ho chiesto la convocazione immediata della commissione regionale Ambiente invitando il comitato di gestione e tutti i sindaci così che tutti possano essere aggiornati sulle scelte che la giunta Toti sta portando avanti, contro la volontà dei territori.

Sarà l’occasione per chiedere all’assessore Alessandro Piana, tra le tante cose, chiarimenti su un aspetto. Come mai è andato ad un incontro ufficiale con il sottosegretario all’Ambiente, accompagnato da due consiglieri regionali della Lega (Alessio Piana e Sandro Garibaldi) che non hanno alcun ruolo nella gestione della vicenda Parco di Portofino, a parte essere contrari? Ha deciso lui di portarli, o la Lega non si fida del suo vicepresidente regionale e lo commissaria?”.