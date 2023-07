Furti ai bagnanti a Sestri Levante, arrestati due giovani nordafricani

A Sestri Levante e a Lavagna continuano i controlli dei carabinieri per contrastare i reati commessi durante la stagione estiva.

Un primo risultato si è registrato a Sestri Levante nel pomeriggio di sabato scorso, dove i militari del Nucleo Operativo avevano intrapreso un servizio di osservazione a seguito della segnalazione di alcuni bagnini che avevano notato aggirarsi tra i lettini e gli ombrelloni due giovani stranieri con atteggiamento sospetto.

I carabinieri hanno quindi arrestato in flagranza di reato i due ventenni di origine nordafricana che, approfittando di un attimo di distrazione, hanno tentato di impossessarsi di uno zaino di una giovane bagnante che si stava preparando per andare in spiaggia, proprio di fronte a uno stabilimento balneare del lungomare sestrese.

La vittima del furto aveva parcheggiato la propria auto e, mentre si stava cambiando, aveva lasciato distrattamente il bagagliaio aperto.

Con grande destrezza, credendo di non essere stati notati, i due si sono avvicinati al veicolo e, mentre uno faceva da palo, l’altro ha afferrato lo zaino.

Tuttavia, non sono riusciti ad allontanarsi perché gli uomini dell’Arma, che stavano seguendo i loro movimenti, li hanno fermati ancora con la refurtiva in mano.

I due nordafricani sono stati condotti in caserma e dichiarati in arresto.

Nello stesso momento, sulla passeggiata di Cavi di Lavagna i carabinieri, insieme a un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Sestri Levante hanno denunciato in stato di libertà un minorenne italiano trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, che era stato segnalato quello stesso pomeriggio da alcuni passanti per avere tentato un approccio finalizzato alla vendita della droga.

I carabinieri lo hanno individuato e perquisito, trovandogli addosso parte della sostanza stupefacente, confezionata e pronta per essere ceduta per strada.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio, dove è stata trovata altra droga, denaro contante ritenuto provento di spaccio e materiale utilizzato per il frazionamento e il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’operazione ha consentito di sequestrare complessivamente circa 40 grammi di hashish, dieci di cocaina e oltre 2500 euro di denaro contante.