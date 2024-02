Fiore Hair Studio in Cesarea aprirà il prossimo 6 febbraio

Ormai quello che era ritenuto un segreto è stato svelato. Da ottobre scorso c’era stato un velo di segretezza per l’apertura di un nuovo studio per un noto parrucchiere di Genova.

Lo avevamo conosciuto nelle sue varie evoluzioni, non ultima la “versione 3.0” nel 2019.

Poi la naturale evoluzione con il periodo Covid che ha distrutto tante attività. Ma la resilienza e la voglia di resistere, sono insite nel dna dello Stylist Gaetano Fiore che, questa volta, ha superato se stesso.

Così le voci sono diventate realtà con l’apertura a giorni di un negozio nuovo e del tutto “speciale” il “Fiore Hair Studio in Cesarea”.

L’apertura in via Cesarea 34 r. è prevista per il 6 febbraio, mentre la vera e propria inaugurazione, ci sarà il 16 febbraio. Stay tuned!