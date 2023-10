Eudi Show: la FIPSAS premia Giuseppe Fusto

Un 2023 da favola per Giuseppe Fusto, uno dei portacolori dell’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti”.

Argento e record italiano ai Mondiali di Apnea in Kuwait nell’endurance 8×50, bronzo e record italiano nella stessa competizione specialità endurance 4×50. Brillanti performance ai Campionati Italiani Assoluti primaverili in vasca corta endurance 4×50 e 8×50, in entrambi i casi con record italiano, e agli Assoluti estivi in entrambe le specialità con il bronzo nei 100 speed. Da segnalare anche il record italiano 8×50 vasca lunga al Trofeo Città di Novara.

Fusto sarà premiato domenica prossima a Bologna alle 15 in occasione dell’European Dive Show (Eudi Show).