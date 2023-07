Spezia, il programma del raduno estivo a Santa Cristina

Si va completando il calendario delle amichevoli che lo Spezia andrà ad affrontare durante il ritiro estivo di Santa Cristina, in programma dal 10 al 28 luglio.

Prima del test match in chiusura di ritiro contro i tedeschi del VfL Bochum, datato mercoledì 26 luglio, alle ore 18, a Bressanone, i ragazzi di mister Massimiliano Alvini sfideranno i dilettanti dell’FC Gherdëina, gara in programma a Santa Cristina, sabato 15 luglio alle ore 17:30 e il Sassuolo, con calcio d’inizio fissato per domenica 23 luglio alle ore 17:00, a Vipiteno.

*Il programma delle amichevoli potrà subire variazioni.

Infine, una buona parte della rosa si è ritrovata questa mattina presso il Kinemove Center di Pontremoli per svolgere i consueti test atletici pre-stagionali, a cominciare da una serie di esami medici e valutazioni funzionali e nutrizionali, oltre alla canonica visita finalizzata all’ottenimento dell’idoneità sportiva. La seconda parte del gruppo svolgerà i test atletici nella mattinata di domani, prima della partenza per la Val Gardena prevista per lunedì 10 luglio.