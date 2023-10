Due donne rapinate in tre giorni, i soldi o vi sfregio: 17enne marocchino arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile della questura della Spezia oggi hanno riferito di avere arrestato un minore straniero ritenuto l’autore di due rapine avvenute nel capoluogo del Levante ligure il 12 e 14 settembre scorso.

Si tratta di un 17enne marocchino.

Entrambi i delitti sono avvenuti in via XV Giugno a danno di due donne che in quel momento stavano tornando a casa a piedi e che, in sostanza, hanno rischiato di essere sfregiate dal nordafricano che le ha minacciate con la bottiglia che teneva in mano, brandendola contro di loro, se non avessero consegnato le borsette con telefonini e denaro.

Le indagini, portate avanti anche grazie all’analisi dei filmati del circuito urbano di videosorveglianza, hanno portato i poliziotti sulle tracce del giovane marocchino, trovato in possesso degli stessi abbigliamenti indossati in occasione di una delle rapine e di un telefono cellulare la cui legittima proprietaria aveva denunciato il furto dopo un borseggiamento subito su un autobus.

Al minorenne è stata contestata anche l’occupazione abusiva di uno stabile dentro al quale era stato identificato nei giorni in cui venivano commesse le rapine.

La custodia cautelare in carcere è arrivata su indicazione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per timore di reiterazione dei reati.